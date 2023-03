Por orden judicial, un changarín fue excluido de su casa de Rawson, pues se sospecha que pudo haber abusado sexualmente de una hijastra de 29 años que padece una discapacidad mental.

Hay una investigación preliminar iniciada por la UFI Anivi contra ese hombre de 50 años que fue denunciado el 3 de enero de este año por una trabajadora social que recibió el testimonio de una colaboradora que fue testigo de una situación que parece comprometer al sospechoso.

Según fuentes judiciales, la presunta víctima, que padece un trastorno de desarrollo intelectual de moderado a grave, asistía a unos talleres que organizaba la unión vecinal de su barrio para personas con discapacidad. La denuncia se originó cuando, al término de una jornada, una colaboradora que acompañó a la chica a su casa observó y escuchó desde afuera el sorprendente trato del acusado hacia su hijastra. Dijo que vio que el hombre la increpó cuando ingresó, que la retó, que le preguntó dónde había andado y que le manifestó que le iba a revisar sus partes íntimas, utilizando un lenguaje coloquial. La situación sorprendió a la asistente y encendió alarmas en ella y en la trabajadora social a la que le contó lo que había visto, por lo que esta última decidió denunciar el caso ante la UFI Cavig.

Luego se descubrió que la joven tenía esa discapacidad (no tenía ningún certificado) y las actuaciones fueron remitidas al Anivi, puntualmente a la Unidad Fiscal que dirige Nicolás Schiattino, con la asistencia del ayudante Alejandro Solera.

El último viernes, la jueza de Garantías Verónica Chicón permitió que la presunta víctima la semana entrante sea sometida a una entrevista videograbada (Cámara Gesell), en la que las psicólogas de Anivi analizarán su relato para determinar si existen o no en ella indicios propios de quienes son víctimas de delitos contra la integridad sexual.

La defensa, representada por Marcial Barrionuevo, no se opuso a esa medida, solicitada por Fiscalía.

Por ahora el sospechoso no tuvo la oportunidad de declarar, dado que no se encuentra imputado formalmente en la causa. Según fuentes judiciales, el changarín cuenta con el apoyo de su pareja, madre de la supuesta víctima, a quien entrevistaron y dijo no haber observado nada fuera de lo normal en la relación de ellos.

La chica casi toda su vida estuvo al cuidado de su abuela, viviendo con ella. Pero durante la pandemia falleció y desde entonces pasó a convivir con el grupo familiar del padrastro y su madre, explicaron fuentes del caso.

Desde el entorno del sospechoso dicen que se trata de una falsa denuncia.

Investigan violación en Parque de Mayo y otra en la Terminal

La UFI Cavig investiga la presunta violación de una chica en el Parque de Mayo y la de un hombre con discapacidad en la Terminal de Ómnibus de Capital.



EN EL PARQUE



Dos sujetos fueron apresados, acusados de haber violado a una joven en el interior de un auto en el Parque de Mayo. La víctima fue auxiliada por policías, luego de que personas que se encontraban en el lugar notaran que algo raro ocurría dentro de ese vehículo. Según fuentes judiciales, en el momento en que la mujer fue rescatada estaba en estado de inconsciencia. Los voceros señalaron que todo sucedió entre la noche del último jueves y la madrugada del viernes. Un llamado al 911 alertó que una mujer estaba siendo abusada en el interior de un auto estacionado en la zona de España y San Luis, por lo que de inmediato fueron comisionados al lugar policías que recorrían el Parque.



Los efectivos encontraron a la joven inconsciente y en ese momento detuvieron a los dos hombres que la acompañaban, de 30 y 35 años.



La víctima fue trasladada al Hospital Rawson. Según la reconstrucción que hicieron en la UFI Cavig, ella había estado en un boliche y no recordaba el momento en que salió del lugar. La sospecha es que colocaron alguna sustancia en la bebida que consumió.



Los dos sospechosos el lunes serán imputados formalmente.

En ambos casos son clave los registros de las cámaras



EN LA TERMINAL



Un cuidacoches de 41 años con discapacidad denunció que el pasado jueves fue violado en uno de los baños de la Terminal de Ómnibus de Capital. Las lesiones en sus partes íntimas fueron constatadas y ahora en la UFI Cavig investigan para dar con el agresor, al que la víctima conocería. Sin embargo, no pudo precisar su nombre ni otros datos.