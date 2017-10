Sorprendido. José Colpas estaba sorprendido por tan insólito robo a metros de su casa. Explicó que no es fácil levantar el vehículo y sacar las cuatro ruedas.

Un transportista salió de su casa a primera hora de la mañana de ayer para ir a trabajar y se encontró con que su camión tanque no tenía las cuatro ruedas traseras. Delincuentes, que no escatimaron esfuerzo ni tiempo, se tomaron el trabajo de levantar el vehículo, sacar las veinticuatro tuercas y llevarse las pesadas cubiertas con sus respectivas llantas. El osado robo se perpetró a no más de 30 metros de la casa del propietario del rodado, quien deberá gastar cerca de 50.000 pesos para reponer esas ruedas.



"Que te roben estas cosas, y así, te da mucha bronca. No escuchamos nada en la noche. Cuando salí en la mañana, pasé por cerca del camión y vi un taco (por un madero) en la parte de atrás. Me sorprendí. Y cuando miré bien, le faltaban las ruedas. Lo habían dejado apoyado en un taco y en un palo", relató José Colpas, propietario de ese Ford 7.000.



El insólito robo ocurrió ayer en la madrugada en una propiedad de calle Tascheret, cerca de Pio XII, en Colonia Rodas, Rawson. Colpas y su hijo se dedican a las perforaciones de pozos y regadío. Ese camión es utilizado para el acarreo de agua y regadío.



Colpas relató que su hijo vio una camioneta estacionada cerca de la propiedad el miércoles a la noche y que después ese vehículo se retiró. Sospecha que eran los ladrones y que estaban vigilando su propiedad. "Ésto no lo hace cualquiera. No es fácil, se necesitan por lo menos tres o cuatro personas para desarmar las ruedas y sacarlas. Además utilizaron un gato para levantar un vehículo tan pesado", explicó.



El problema ahora es reponer esas cubiertas que no tenían ni un año de uso. "Trabajamos todo el día y es poco lo que se gana. Hoy no tengo los cincuenta mil pesos que se necesitan para comprar esas cubiertas y las llantas. Preocupa que te roben así porque tenemos otros camiones. No sé que voy a hacer a la noche, tendré que quedarme en vela para cuidar", relató el transportista.

Chimbas: sustraen otras 4 cubiertas

En otro ataque de madrugada, ladrones entraron al galpón de una casa de Chimbas y sustrajeron 4 cubiertas de camión y máquinas. El hecho ocurrió a 70 metros al Norte de la sede de la Regional Noroeste, unidad desde donde se supervisa a todas las comisarías de Chimbas.



Esto pasó en una finca de calle Díaz, cerca del barrio San Francisco. Ahí vive la familia Rojas, dijeron fuentes del caso. Los delincuentes ingresaron cuando no había nadie en la propiedad y violentaron el portón de un galpón. Se llevaron cuatro cubiertas grandes de camión, una máquina cortadora de césped y otro artefacto, según la información.