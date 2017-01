Una discusión entre una pareja en Barrio Parque Calchaquí terminó con dos personas internadas. Según le informaron a Radio FMQ, el hombre roció con alcohol a su pareja y le provocó el 80% de quemaduras en su cuerpo. Mientras que el sujeto presenta heridas en sus manos.

Francisco Centurión, titular de la seccional policial confirmó que el acusado fue detenido y trasladado a la comisaría novena.

Ambos fueron trasladados por ambulancias del CREM, con la colaboración de Bomberos Voluntarios, hacia el Hospital Iriarte de Quilmes. En el nosocomio se encuentran efectivos policiales custodiando al hombre, investigado como presunto atacante.

El director asociado del Hospital Iriarte de Quilmes, Daniel Abarquero contó que la mujer que lucha por su vida tras ser quemada por su pareja en un domicilio de Quilmes Oeste se encuentra en estado crítico: “La paciente tiene un porcentaje muy alto de quemaduras. Para ser exactos está quemada en un 80%. La posibilidad de sobrevivir son pocas pero estamos haciendo todo para salvarla”

Luego, el médico detalló: “Fue traída por las fuerzas policiales. La causa la tiene el Juez y estamos en el momento más importante para ver si podemos salvarla. Ya dimos intervención a la fiscalía. El hombre, que es su pareja es otra de las víctimas pero con quemaduras más leves”

Desde la seccional policial informaron que imputaron al joven de 22 años que habría rociado de alcohol a su novia en su vivienda ubicada en 342 entre 383 y 382, de Parque Calchaquí.

“Se pudo establecer que el hombre de 22 años es su pareja y que también presenta quemaduras en sus manos. En base a los primeros elementos, se produjo una discusión en el domicilio y después el muchacho agrede tirándole alcohol para luego incendiarla”, contó Centurion.

Luego, el comisario afirmó: “El imputado está actualmente detenido. Lo están trasladando desde el Hospital de Quilmes a su detención. La caratula es tentativa de homicidio calificado por la circunstancia del hecho, el incendio y el daño provocado. Interviene la fiscalía de instrucción y juicio número 7”.

Por otra parte una vecina que vivenció el hecho, Flavia Morales, contó mediante la red social Facebook que el hombre le habría pegado durante toda la semana:

“Estábamos almorzando con fer en su casa y de repente escuchamos gritos de unos nenes que decían abuela abuela llama a la policía, le digo a Fer pasó algo , salgo afuera y la chica de enfrente dice esta toda quemada!!! Mirando a una casa de enfrente de ella y a dos casas de donde estaba yo , le pego el grito a Fer que me abra mientras me pongo las zapatillas, salgo corriendo y en un galpón de al lado un chabón que gritaba desde adentro abran abran, y en el piso de arriba dos nenes nos dicen no le abran él la prendió fuego, le avisamos que la puerta de la casa de arriba estaba abierta , el chabón logra abrir el portón y justo baja una señora a cerrar la puerta de la casa donde tenían resguardada a la chica que estaba quemada, y la señora nos dice él la prendió fuego, que hiciste le digo al chavín , y se vuelve a metes a la casa, caen los bomberos la policía y las ambulancias, salen los vecinos y lo quieren linchar al tipo yo incluida, una impotencia , bronca, el chabón se quería pelear con los policías. Un loco. La vecina de arriba que la ayudó hoy dijo que el tipo la cago a palos toda la semana, y porque no ayudó antes, había que llegar a esto, ahí está él no te metas, la maldita costumbre del no te metas. Quien habrá sido el primer hijo de puta que ni se quiso meter a ayudar. No se pero es algo que se expandió como virus y ni sirve de nada. La chica tiene más del 40% del cuerpo quemado. Se me erizo la piel cuando la vi, me dio escalofríos y se me llenaron los ojos de lágrimas y al mismo tiempo aumento mi bronca y me puse a pensar porque no lo hice mierda cuando lo tuve en frente al chabón” (SIC).