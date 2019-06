En jaque. El oficial subinspector Iván Uriel Gramajo podría ser sancionado internamente y enfrentar cargos penales por falsa denuncia.

La Subsecretaría de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública de San Juan investiga una presunta irregularidad que involucra a un policía de la Seccional 5ta de Santa Lucía. Lo que se busca saber es si el oficial subinspector Iván Uriel Gramajo (30) mintió al decir que le robaron su arma reglamentaria durante un operativo para tapar que en realidad la perdió, confirmaron ayer altas fuentes policiales y oficiales. El uniformado fue suspendido provisoriamente.



La supuesta anomalía saltó cuando un hombre se presentó a eso de las 23 del último martes en la Seccional 29na, también de Santa Lucía. Fue a devolver un arma que se le había caído a un hombre "vestido de azul" que iba en moto delante suyo. Dijo que se bajó de su camioneta, que la alzó y que intentó alcanzarlo, pero que no tuvo suerte. Eso ocurrió alrededor de las 14 de ese día, pero esperó a salir de su trabajo para llevarla hasta allí, dijeron fuentes oficiales.



El arma en cuestión es una pistola Bersa 9mm que es propiedad de Gramajo, según arrojó el número de serie.



¿Por qué Gramajo está en el ojo de la tormenta? Porque horas antes de que ese hombre se presentara para devolver el arma, puso en conocimiento que no tenía con él la pistola. Pero en su versión no dijo que la había perdido, pues aseguró que se la robaron en inmediaciones del Sector III del Asentamiento Pedro Echagüe, cerca de las 21 de ese día, cuando acudió junto a un compañero a un procedimiento. En su relato afirmó que perseguía a supuestos ladrones, que en un momento alcanzó a uno y comenzaron a forcejear, pero que por el barro que había en el suelo se cayó y el sujeto lo golpeó junto a otro cómplice. Y que aprovecharon la oportunidad para sustrarle la pistola.

Al policía lo suspendieron provisoriamente para que no entorpezca la investigación.

¿Existió el procedimiento? Lo que es seguro es que el policía ingresó a 22.25 a Urgencias del Hospital Rawson, con traumatismos leves en la cabeza y en la mano derecha. Suponiendo que no existió el ataque de los "ladrones", ¿cómo fue que resultó herido?



Son algunas de las preguntas que se hacen los investigadores y que tratan de encontrarles respuestas certeras.



Lo concreto es que mientras avanza la pesquisa, Gramajo fue suspendido preventivamente de sus funciones (explicaron que es para que no entorpezca la investigación) y se le inició un sumario interno, según fuentes oficiales.



Paralelamente también se le abrió una investigación penal.