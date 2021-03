Sin chances. Los ocupantes del Chevrolet Corsa quedaron atrapados en el auto y no tuvieron escapatoria.

Eran compañeros de trabajo, padres de familia y vivían en la zona santaluceña de Alto de Sierra. Y encarnaron otra coincidencia, la que jamás imaginaron y la más triste, porque encontraron la muerte juntos al chocar en auto contra un árbol y caer a un zanjón.

Las víctimas se llamaban Gastón "Pancita" Troncoso (31) y Luis Aguirre (40). Según la Policía, la desgracia ocurrió alrededor de las 21 del último sábado, cuando los fallecidos se trasladaban en un Chevrolet Corsa que Troncoso guiaba por la calle Juan Díaz de Solís en dirección al Sur. La versión policial indica que pasando la calle Buenos Aires, en Santa Lucía, el conductor perdió el control, se salieron de la calzada hacia el costado derecho, impactaron contra un árbol y derraparon hasta quedar adentro del zanjón.

Gastón Troncoso

Luis Aguirre.

Las consecuencias inmediatas fueron fatales, porque ambos ocupantes del Corsa quedaron atrapados en el interior del vehículo, sufrieron graves lesiones y perdieron la vida prácticamente en el acto.

Las víctimas trabajaban en un horno ladrillero, en Alto de Sierra. Troncoso se dedicaba a eso desde muy chico y Aguirre hacía poco se había sumado. Marianela, pareja del primero y con quien tuvo una nena de 6 años, dijo entre lágrimas que habían salido de trabajar "y parece que se han puesto a tomar, pero no sabemos bien". Un hermano llamado Hugo por otro lado aclaró que "el auto no era de Gastón, es de un hombre que se lo prestaba para que le hiciera favores, mandados".

"Era una excelente persona, muy guapo, toda la vida ha trabajado, desde los 8 años que se pelaba el lomo en los hornos", agregó el hermano. En sus ratos libres, Troncoso además arreglaba motos.

La familia de Aguirre también se mostró muy dolida. "Estamos totalmente destruidos. Él era muy compañero mío, me acompañaba en todo, era mi todo. Lo que no me cierra es hacia dónde iban, no logro entender eso, pero en otro momento sé que voy a sacarme todas esas dudas que tengo", señaló Guadalupe, pareja del hombre. Con ella Aguirre tuvo un hijo, y otros 5 con una relación anterior.

En el lugar trabajaron pesquisas de la seccional 5ta y personal de Bomberos se encargó de la extracción de los cuerpos.