Tres personas fueron asesinadas a balazos y otras dos resultaron heridas, entre ellas un niño de 12 años, durante un tiroteo entre narcos, en el que se efectuaron más de 54 disparos en la localidad bonaerense de Florencio Varela, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.



Tras el hecho, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, fue al lugar y aseguró a la prensa que el 28 de julio pasado la policía pidió siete allanamientos y la detención de uno de los señalados autores del enfrentamiento aunque aún no le fueron otorgados por la Justicia.



El episodio se registró cerca de las 20.30 de anoche en Laguna de Iberá y Ciudadela, del barrio San Rudecindo, de esa localidad del sur del conurbano bonaerense.



Según las fuentes, personal de la comisaría 4ta. de Florencio Varela arribó al lugar tras un llamado que indicaba que había varias personas heridas a balazos, entre ellas un niño.



Una vez allí, los efectivos encontraron a metros del puente del Arroyo Las Conchitas, sobre la calle Ciudadela, el cuerpo de un hombre, luego identificado como Matías Larrosa (32), con un disparo en la espalda.



Según las fuentes, junto al cadáver había entre 15 y 20 envoltorios que contenían paco, mientras que familiares del fallecido contaron a la policía que el fallecido era consumidor de estupefacientes.



En tanto, a metros de ese cuerpo, los efectivos encontraron gravemente herido de un balazo en el cuello a otro hombre, de unos 30 años, quien fue trasladado al hospital de la zona, donde ingresó muerto.



Los voceros dijeron que en el sitio donde había sido hallado el herido también se encontraron otros 30 envoltorios con paco.



En simultáneo, la policía constató que dentro de uno de los domicilios de la cuadra había una joven de 18 años fallecida, identificada como Milagros Paola Saavedra, quien presentaba una herida de arma de fuego en el omóplato izquierdo.



Según el testimonio de familiares de la chica, todo se originó cuando dos grupos de hombres, en medio de una presunta disputa narco por la venta de estupefacientes, se enfrentaron a tiros y Milagros, que estaba en la calle, ingresó a la casa herida de un balazo.



A su vez, los policías tomaron conocimiento que a pocas cuadras del lugar, en Ruiz Díaz y Ancasti, había un hombre herido de un balazo en el tórax, quien fue trasladado por una ambulancia del SAME al hospital local.



Allí fue identificado como Guillermo Aguirre (28), quien según sus familiares es "soldadito" de un grupo de narcos y estaba fuera de peligro tras ser sometido a una cirugía, dijeron los informantes.



Por último, los pesquisas tomaron conocimiento del ingreso de un niño de 12 años herido de un tiro en un hombro al hospital de Berazategui, donde fue asistido y se encontraba fuera de peligro en observación.



Si bien en un primer momento su madre declaró que estaban cenando cuando recibió el impacto, luego se determinó que el niño es hijo de otro "soldadito" de la zona, dijeron las fuentes.



Una vecina del barrio, llamada Cinthia, contó esta mañana a C5N que se escucharon "más de 50 tiros", que la ambulancia que trasladó a uno de los heridos "tardó una hora y media" en llegar y que el baleado "no era del barrio".



"Siempre se escuchan tiros, no salimos porque una bala perdida nos puede matar. Tenemos miedo, a veces no queremos salir ni a comprar", aseguró.



La fiscal Vanesa Maiola, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de Florencio Varela, ordenó las pericias correspondientes en el lugar del enfrentamiento, donde se hallaron 54 vainas servidas calibre 9 milímetros y un cargador del mismo calibre.



Además, dispuso diversas diligencias de campo para tratar de establecer las funciones de cada uno de los fallecidos en las bandas narcos que operan en la zona y determinar entre quiénes se produjo el enfrentamiento y si hubo más implicados.



Un testigo del hecho dijo a los pesquisa que los dos hombres que murieron eran conocidos en la zona por los apodos de "Yaka” y “Tadeo”, que ambos eran de nacionalidad paraguaya y que fueron vistos en el lugar vendiendo estupefacientes y armados.



En tanto, Berni aseguró hoy, cuando fue a visitar a los padres de la joven muerta de un balazo, que desde hace días reclaman allanamientos para dar con "el responsable de esto".



"El día 28 de julio, hace menos de un mes, pedimos la detención de uno de los autores de esto. El 28 de julio. El juez todavía no nos dio los allanamientos. Siete allanamientos pedimos y uno de los que buscamos es el autor de esto", expresó.



Y al ser increpado por vecinos por la presunta connivencia policial con narcos, dijo: "Le voy a decir una cosa: en mis años que transité en seguridad he detenido a los narcotraficantes más importantes del mundo, he puesto preso a jefes de policías, he puesto preso a jueces federales. No tengan ninguna duda de que no me va a temblar el pulso para poner preso a algún policía que tenga que ver con esto".



"Si los vecinos quieren investigación, vamos a hacer una investigación. Hace menos de un mes pedimos allanamientos. Esta es la Justicia que tenemos: no sabemos si los jueces no nos dan los allanamientos porque no quieren trabajar y son vagos, porque no tienen capacidad para llevar adelante una investigación o porque simplemente son cómplices", concluyó.