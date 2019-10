Probation. El abogado Raúl Rojo podría zafar del juicio por fraude.

Un abogado acusado de estafar a un matrimonio de ancianos para quitarles la casa donde vivían en un barrio de Santa Lucía, en 2010, pidió ayer que se le suspenda el juicio (probation): la norma permite al imputado de un delito sin condenas previas, no tener juicio durante un tiempo en el que deberá cumplir tareas comunitarias en un organismo de bien público y, además, ofrecer la reparación del daño, que se entiende de manera simbólica porque generalmente el dinero ofrecido no abarca el monto total del perjuicio causado.



El abogado en cuestión es Raúl Fabián Rojo (54). A través de su defensor, Carlos Reinoso, pidió al juez José Atenágoras Vega (Sala II, Cámara Penal) la aplicación de esta salida del proceso penal que, si se cumple, le significará quedar sin el antecedente en su planilla prontuarial.



Reinoso manifestó que el ofrecimiento inicial de su cliente de $5.000 podía elevarlo a $20.000. La fiscal Leticia Ferrón de Rago no se opuso a concederle ese beneficio y ahora el juez Vega debe resolver.



El que sí puso el grito en el cielo fue el abogado de las víctimas. Juan Bautista Bueno, que representa al oficial principal (RE) de la Policía, Elio Quiroga (81) y a su esposa Saturnina Ortiz (89), se opuso terminantemente: "Desposeyó a mis clientes de una casa que vale varias veces más de lo que ofrece, este monto ni siquiera alcanza para cubrir sus gastos de salud", dijo Bueno, cuya opinión sólo puede ser escuchada pero no obliga al juez a tomar otra decisión.



Según el expediente, el 17 de diciembre de 2010, Quiroga fue convocado a una céntrica escribanía a la hora de cierre nocturno. El expolicía aseguró esa vez que su yerno le dijo que debía firmar como garantía de un préstamo que había pedido, y precisó que en la escribanía no pudo leer lo que firmaba porque lo apuraban (era hora de cierre) y por sus problemas de cataratas en los ojos.



Confió que era para un préstamo, pero enseguida le cayó una orden judicial de desalojo, es decir para irse de esa vivienda en la que había habitado con su familia desde 1970 en el barrio Balcarce, en Santa Lucía.



En su defensa, Rojo dijo que compró la casa pero Quiroga dijo que nunca pensó venderla. Según Bueno, Rojo aún alquila la vivienda porque el reclamo en la Justicia Civil aún no se resuelve.

El letrado que será juzgado por 3 fraudes

Un abogado que no consiguió el beneficio de la probation fue Marcelo Germán Mora, quien está sospechado de cometer tres fraudes con un galpón y dos casas que no eran suyas, en 2007. El letrado pidió la probation en la Sala III de la Cámara Penal, pero el fiscal José Eduardo Mallea se opuso por la gravedad del hecho y el daño causado, entre otras razones. El juez del caso, Maximiliano Blejman, adhirió a la posición del fiscal y también la Corte de Justicia, donde Mora reclamó para revertir el fallo. Luego de conseguir otro rechazo en su intento por apartar al fiscal, espera fecha de juicio.