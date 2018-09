Un cura responsable de la catequesis en el nivel secundario del complejo parroquial Santa María de la ciudad bonaerense de Cañuelas fue denunciado por acoso y manoseos a una estudiante de 14 años, y ahora se investiga si cometió otros hechos de similares características.

A causa de lo ocurrido en el predio de la calle Mosconi, los padres de la estudiante la cambiaron de colegio en tanto que el sacerdote abandonó repentinamente la institución.

Si bien los hechos habrían ocurrido hace un mes, la noticia se conoció el jueves a través de mensajes de WhatsApp que la víctima intercambió con sus ahora ex compañeros; y tomó estado público el sábado a través del periódico El Ciudadano, que reprodujo parte de esos diálogos.

En esos mensajes la joven relata que el sacerdote la sacó del salón para conversar y que en una dependencia del colegio se habría propasado.

“Cuando abro la puerta me pone el pie. Y me abraza de la cola. Me toca la cola básicamente. Y me decía que iba a estar todo bien. Y atinó a querer tocarme adelante. Yo le di un manotazo y me puse a llorar. No sabía lo que podía hacer. Y bueno, me dijo que no salga así”, fue uno de los mensajes que trascendieron.

“Me puse re mal, así que se sentó al lado mío. Y me puso la cara en el cuello mío. Me lo saqué de encima y me fui a la puerta. Me dijo que no salga así que era yo la que iba a perder. Y bueno, me dejó salir. Ahí fui, me lavé la cara y volví al salón. ¿Viste que me habían preguntado si estaba llorando? Y bueno, era por eso”, agregó.

De acuerdo a los testimonios recogidos por este portal, el complejo parroquial intentó calmar la tensión de la situación pidiéndole al sacerdote que abandonara el colegio.

“Se fue de un día para el otro. A todos nos llamó la atención pero no sabíamos por qué. Fue bastante extraño que a 10 ó 15 días de las comuniones que supuestamente iba a celebrar él se fuera sin dar aviso. Incluso estaba preparando el cancionero y las confesiones. Algo sucedió para que se fuera de forma de tan abrupta”. dijo a InfoCañuelas una docente que pidió mantener su nombre en reserva.

En una charla realizada la semana pasada con padres, la directora del nivel primario, Laura Papini, dijo que el sacerdote se había ido porque “el obispo lo necesita en la Diócesis”. Esa fue la versión oficial que circuló en el colegio para explicar la repentina ausencia. El cura llegó al Santa María a principios de este año enviado por monseñor Gabriel Barba. Por su estilo ameno y carismático parecía la persona ideal para ganarse la confianza de los chicos, a los que solía convidar con mate mientras caminaba por los jardines del colegio.

Cuando el tema se conoció por la prensa generó posiciones encontradas. “Esto me parece muy raro. Lo conozco al padre y creo que es incapaz de una cosa así. Mi hijo, que va al colegio, lo quiere mucho y volvió a ponerse a tono con la religión gracias a él. Es un sacerdote salesiano con un estilo muy parecido al del padre Alejandro”, describió otra docente. Y luego agregó: "Ojalá todo esto se solucione y no lo ensucien porque después nadie vuelve a ser el mismo. En estas cosas hay que ser muy cautos. Acá hay dos personas en juego".

Algunos padres de compañeros de la víctima pidieron reunirse el lunes con los directivos. Les molesta que el colegio no haya realizando ninguna comunicación. Asimismo, ya circulan en las redes sociales una invitación a una manifestación frente al Colegio (sede de la calle Del Carmen) e Iglesia Del Carmen hoy a las 13.

“Llevemos carteles para visibilizar nuestro rechazo. Aquellos que asistan al colegio vayan vestidos con algo negro en símbolo de protesta”, reza la convocatoria. También se está realizando un llamado de adhesión a otros secundarios bajo la consigna #noseremoscomplices. En caso de no obtener una respuesta por parte de las autoridades se convoca a una marcha para mañana.

Fuente: Popular