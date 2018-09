Mortal fue el impacto que recibió el peatón. Según la Policía, un testigo presenció cuando se atravesó en el camino del automovilista sin dejarle margen de maniobra para evitarlo.

Un hombre de unos 60 años murió anoche atropellado por el conductor de un auto que, al parecer, no tuvo tiempo a frenar o realizar otra maniobra para evitarlo porque se atravesó repentinamente en su camino, dijeron fuentes policiales. Luego del trágico impacto, el automovilista, de 78 años quedó en estado de shock y debió recibir asistencia médica en la seccional 2da de Capital, donde anoche estaba preso.



Todo pasó minutos después de las 20 en calle Salta, unos 200 metros al Sur del cruce con Benavídez, en Capital.



La versión que manejaba anoche la Policía es que la víctima (anoche no identificada) caminaba hacia el Sur por el costado Oeste de la calle Salta hasta que, de repente, invadió el asfalto. Justo en ese momento transitaba también rumbo al Sur el conductor de un Volkswagen Gacel identificado como Noel Laciar, que tiene 78 años y volvía a su casa en la zona de Concepción, Capital, dijeron.



Según fuentes policiales, otro conductor que viajaba detrás de Laciar atestiguó que el anciano no pudo evitar el impacto a causa de la imprevista maniobra del peatón. El golpe fue tan violento, que cuando cayó al piso la víctima no tuvo escapatoria.



El caso es investigado como un homicidio culposo, es decir como una muerte provocada por alguien que no tiene la intención de matar.



Anoche, efectivos de la seccional 2da y personal de Criminalística recababan datos en la escena del siniestro e intentaban determinar quién era la víctima.



El resultado de la autopsia en el cuerpo será clave para saber si la víctima pudo haber sufrido algún problema físico que lo llevara a invadir la calle. Una versión no confirmada no descartaba que pudiera haber estado ebrio.



Cuando esa duda se despeje, el juez en lo Correccional Matías Parrón decidirá si corresponde o no procesar a Laciar por homicidio culposo.

Vuelco y choque ¿por la lluvia?

El conductor de una camioneta Mitsubishi y un compañero de trabajo en el Parque Solar de Ullum volcaron la noche del viernes, al parecer por la lluvia, en la curva de Ruta 60 y Galíndez, Rivadavia, y al final impactaron contra un VW Gacel en el que iba un matrimonio y su hija de 15 años. Según la Policía, no hubo heridos graves.