El fallecido José Joaquín Castro.

El camino ya era una cuestión de rutina para José Joaquín Castro. El hombre salía de su casa en moto y hacía todos los días el mismo recorrido para ir a trabajar. Pero ayer todo terminó de la peor manera para ese obrero contratado de la Municipalidad de Chimbas, pues la muerte se interpuso en su camino cuando un automovilista lo chocó y no le dejó escapatoria.



Castro tenía 48 años y era papá de 4 chicos. La cruel desgracia encontró al hombre en un momento muy feliz de su vida: una de sus hijas cumple 15 años en abril próximo y estaba muy entusiasmado con los preparativos para la fiesta, comentaron sus familiares con profundo dolor. "Él se estaba encargando de preparar la fiesta, de comprar todo. Es terrible esto, sus hijos están destruidos", contó ayer un pariente. "Era muy familiero, una excelente persona. Y sobre todo muy laburador", agregó su madre María antes de estallar en llanto.



El trágico siniestro ocurrió alrededor de las 6.45 de ayer, en el trayecto que Castro intentaba hacer desde su casa en la Villa del Sur hasta el obrador del municipio chimbero. Nunca llegó, porque cuando transitaba en su moto Mondial 125 cc por Oro hacia el Oeste, un automovilista a bordo de un Citroën C3 que venía de frente lo embistió cuando quiso doblar al Norte por la calle San Martín.



El conductor del auto, de apellido Morán (46, caucetero), habría reconocido a la Policía que cuando giró no advirtió que Castro venía muy fuerte. Y que cuando lo alcanzó a ver ya era tarde y no pudo hacer nada para esquivarlo, dijeron fuentes policiales.



Lo concreto es que el impacto fue muy fuerte, y eso quedó demostrado en las chapas hundidas del frente del Citroën. Al escuchar el fuerte estruendo, los vecinos salieron y llamaron a una ambulancia, pero el personal médico sólo llegó para constatar lo que nadie se atrevía a creer: el hombre tendido en el asfalto estaba muerto.



A los pocos minutos además llegaron varios pesquisas para realizar el trabajo pericial. Cerca del cadáver encontraron un casco, pero no saben si lo llevaba puesto. Y al observar con detalle el auto se dieron cuenta que en el parabrisas había quedado incrustado un hueso del hombre.



Mientras ayer a Castro le hacían la autopsia en la Morgue Judicial, Morán estaba detenido en la seccional 17ma, acusado de homicidio culposo (matar sin intención).

El impacto, muy fuerte. Tanto la moto Mondial 125 cc (izquierda) como el auto Citroën C3 (derecha) quedaron muy dañados.