El acusado negó haber violado a su hermanita. Dijo que la niña estaba celosa de su pareja y que tal vez lo hizo porque a veces le pedía plata y él no le daba.

Para la fiscal Marcela Torres no quedaron dudas: un joven de Valle Fértil, de 22 años, debe ser condenado a 20 años de cárcel por violar durante 6 años a su hermanita: desde que tenía 8 años y hasta los 14. Así se lo planteó ayer en los alegatos a la jueza Silvia Peña Sansó de Ruiz (Sala I de la Cámara Penal). Soledad Medina, Asesora de la Niñez, adhirió al planteo de la Fiscalía y, además, le pidió a la jueza que le dé intervención a la Dirección de la Niñez para que la víctima sea separada de su hogar, pues todos en su casa la presionaron para que desligara a su hermano, dijeron fuentes judiciales.



Ese fue el argumento que empleó la defensora María Noriega, para pedir la absolución de su cliente. Según las fuentes, la letrada basó su reclamo en el testimonio de la misma niña, quien dijo que perdió su virginidad con un novio.



Sin embargo ese relato había sido cuestionado por las psicólogas que habían entrevistado a la jovencita; en su informe remarcaron que hubo fuertes presiones del entorno familiar para que no dijera la verdad y desvinculara al acusado. En la entrevista, la niña aseguró también que no recordaba cómo se llamaba ese novio.



Otras pruebas que reforzaron la acusación fueron los dichos de la directora de la escuela a la que concurría la niña. A esa docente, la chica le dijo un día que ya no quería volver más a su casa porque estaba harta de las violaciones a las que la había sometido su hermano desde que tenía 8 años. Entonces tenía 14.



La docente le comentó el problema a una psicóloga del municipio y fue esa profesional la que denunció el caso el 8 de octubre de 2016, porque para sorpresa suya al saber del caso, la madre de la niña no quiso denunciar y prefirió apoyar a su hijo.



Según la acusación, desde ese momento toda la familia de la nena la presionó para decir que había perdido su virginidad con otro sujeto y no con su propio hermano.



Ahora, la jueza Silvia Peña Sansó de Ruiz debe cerrar el caso con una sentencia.

Ordenan detener a un padrastro por violador



El juez de Instrucción Guillermo Adárvez ordenó detener a un sujeto porque sospecha que durante 4 años violó a su hijastra (hoy tiene 14 años) y porque algunos de esos ultrajes sexuales pudieron ser presenciados por una hermanita de 11 años de la víctima, dijeron fuentes judiciales. Al cierre de esta edición, el sospechoso no era localizado por la Policía. Ninguna de las niñas es hija del sospechoso. La decisión del magistrado ocurrió después del testimonio de las niñas en el ANIVI.



El caso había sido denunciado a comienzos de abril pasado, cuando la tía de las nenas recibió un mensaje de la mayor comentándole sobre los ultrajes que padecía en su casa a manos de su padrastro, precisaron.