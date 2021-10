Una nenita de 3 años perdió la vida trágicamente al ahogarse tras caer a un canal que pasa frente a su casa.

La desgracia que se cobró la vida de Luisana Belén Malla (3) ocurrió a eso de las 10.30 de ayer, en Caucete.

La víctima vivía en un rancho con su mamá y sus cuatro hermanos mayores que ella, situado sobre la calle Caseros, pasos al norte de Avenida de Los Ríos, en las afueras del departamento.

Según familiares de la nena, todo pasó de un momento a otro, cuando la madre preparaba el té para los chicos.

El cuerpo tenía lastimaduras y raspones producto del arrastre, según los pesquisas.

Luisana salió, cruzó la calle y todo indica que tropezó con el borde de hormigón del canal (conocido como "de las 20"), que a esa hora no llevaba tanta agua, pero sí la suficiente para taparla.

La corriente arrastró a la pequeña (en dirección al sur), que atravesó dos sifones antes de ser rescatada por un obrero de finca. Eso fue pasando la calle Colón, por lo que la víctima recorrió más de dos kilómetros bajo el agua.

Mientras eso pasaba todo era desesperación, pues un hermanito de 5 años que la vio caer de inmediato dio aviso a su madre y ella a los vecinos. Hubo corridas y gritos hasta que el obrero divisó el cuerpo y lo sacó. En ese momento ya había llegado la Policía y unos efectivos le hicieron RCP hasta la llegada de la ambulancia.

"Cuando le apretaban el pecho tiraba el agua. Tenía la boquita morada, un ojito sobresalido y estaba muy hinchadita", expresó Yaquelina, una tía. La víctima fue trasladada al Hospital César Aguilar pero allí nada pudieron hacer para salvarla.

"No era inquieta, siempre andaba detrás de la madre, no sabemos por qué salió si nunca hacía eso", dijo una prima. Y agregó que la madre de la nena, María del Valle González (39), "está hecha pedazos, lo único que hace es llorar". Según la familia, esa mujer tiene un leve retraso madurativo "pero sabe lo que hace, entiende todo, lo que pasó no tiene nada que ver con eso, fue un accidente". Además, revelaron que hace dos semanas se peleó con el padre de los chicos y desde entonces el hombre no estaba en la casa. La UFI Delitos Especiales interviene en la causa, que de no mediar imprevistos pasará al archivo.