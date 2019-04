Dolidos. Así estaban ayer los familiares del chico fallecido

Un jovencito de 16 años que acompañó en auto a un amigo a dejar a dos chicas al cabo de la celebración de un cumpleaños, en Sarmiento, perdió la vida ayer a causa de las graves heridas que sufrió al salir despedido del vehículo durante un vuelco, cuando ambos volvían.



La víctima mortal fue Emanuel Sánchez (16), el conductor del auto, identificado sólo como "Fari" Castillo (20), no sufrió heridas graves, informó la Policía.



El accidente que terminó con la vida de Sánchez ocurrió alrededor de las 8,30 del pasado domingo en la calle conocida como Mendoza Vieja, en la zona de Colonia Fiscal Sur, en Sarmiento.



La noche del sábado, Emanuel había estado en el cumpleaños de 18 de su primo, con familiares y amigos, ayudando con el servicio de comida y bebida a los invitados, dijeron ayer sus parientes.

Emanuel Sánchez.

El chico fue a Sarmiento a visitar a su abuela y de paso ganar unos pesos en la cosecha

Entre los asistentes estaba "Fari" Castillo (20), quien había llegado en su Renault 19 color bordó. Cuando la fiesta ya concluía para la mayoría, Castillo ofreció a dos chicas acercarlas hasta su casa en la misma Colonia Fiscal Sur, e invitó a Emanuel para que los acompañase. Pero cuando volvían, y por motivos que aún se desconocen, Castillo perdió el control y volcó a metros de la casa del festejo.



Un fuerte golpe en la cabeza había dejado muy grave al jovencito, al punto de que ayer en la mañana esa lesión selló su destino.



"Era un pibe laburador y educado, no jodía a nadie. No lo culpamos a él ni al otro muchacho, son cosas que pasan en la vida y no hay nada que hacer", dijo Roberto, abuelo de la víctima. Emanuel era el mayor de cuatro hermanos (de 8, 11 y 13 años) y vivía con sus padres en Las Chacritas, 9 de Julio, cerca del aeropuerto.



Había ido a Sarmiento para estar junto a su abuela y de paso aprovechar la temporada de cosecha para ganarse unos pesos.



Castillo estaba preso ayer por homicidio culposo.