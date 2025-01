Agresión a una familia en Albardón: el hombre recibió 38 puntos por el machetazo y denunció que también le tiraron tiros Ayer, uno de los acusados recibió una condena de cumplimiento condicional. La palabra de la familia víctima.

Un violento episodio ocurrió en el Barrio Virgen del Rocío, Albardón, durante la madrugada del pasado sábado. Ayer, este diario publicó que uno de los agresores, Hugo Báez, fue condenado a 3 meses de prisión de cumplimiento condicional.El parte judicial indica que la víctima, Fabio Rosales, dijo que todo comenzó cuando su esposa, Cristina Barrionuevo, fue agredida por un sujeto apodado “El Panda” mientras regresaba del kiosco junto a su hija. Al informarle a Rosales lo sucedido, ambos fueron a pedir explicaciones a la casa de Iván Solar, quien estaba acompañado de otras personas. Allí, fueron recibidos con insultos y piedrazos, por lo que debieron regresar corriendo a su hogar.Horas más tarde, Solar, acompañado de Baez y otros sujetos, irrumpió violentamente en el domicilio de la familia Rosales. Según consta en la causa, Solar portaba un arma de fuego y un machete, el cual entregó a Baez. Este último atacó con el arma blanca a Fabio Rosales y a sus hijos Alexander y Mateo. Fabio sufrió heridas graves en la cabeza y otras partes del cuerpo, perdiendo el conocimiento y siendo trasladado de urgencia al Hospital Giordano de Albardón y luego al Hospital Rawson.

“Como 15 personas entraron a mi casa, tumbaron la puerta con un tronco. Mi marido trataba de sujetar la puerta para que no entraran pero le dieron un machetazo en la cabeza, le tuvieron que hacer 38 puntos. A uno de mis hijos también le pegaron dos machetazos en el brazo, y a mi otro niño le rompieron el tabique”, relató Barrionuevo. Y agregó que los agresores “entraron tirando tiros a lo loco”.

La mujer contó que esa noche fueron a comprar empanadas y al cruzarse con el otro grupo “ellos empezaron con insultos y uno de ellos me quiso pegar y me hizo un pequeño corte”. Luego comentó que “vino la Policía y me llevaron a hacer la denuncia. Yo les pedí que dejaran un patrullero en mi casa pero me dijeron que no hacía falta. Cuando estábamos en la seccional llamaron por disturbios en el barrio”. En ese momento fue el bestial ataque a tiros y machetazos. Rosales tuvo que ser trasladado al Hospital Rawson.

Barrionuevo afirmó que “esos vecinos en varias ocasiones a mis hijos les sacaron un cuchillo carnicero” y que otras veces “los corretearon con un palo”. “Todo esto viene desde que se les perdió una planta de marihuana”, acusó.