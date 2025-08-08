Amenaza de bomba en escuela del Valle Grande: Seguridad confirmó que fue una broma Tras una inspección exhaustiva, se descartó la existencia de cualquier elemento explosivo.

La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público informó que a las 14:41 de este viernes 8 de agosto se recibió un llamado telefónico alertando sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo en una institución educativa del barrio Valle Grande, en Rawson.

De inmediato, se activó el protocolo de seguridad y personal policial especializado intervino para garantizar la integridad de estudiantes, docentes y trabajadores del lugar. Tras una inspección exhaustiva, se descartó la existencia de cualquier elemento explosivo.

Según el parte oficial, el llamado habría sido realizado a modo de broma. El equipo especializado de la Dirección de Telecomunicaciones y Emergencias Policiales D8 logró identificar el medio utilizado por el presunto autor y se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes, bajo la dirección del fiscal Pizarro, de la UFI Genérica.