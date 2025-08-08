Otra amenaza de bomba, ahora en una escuela de Rawson

En la tarde de este viernes, un llamado al 911 encendió las alarmas: advertían sobre un artefacto explosivo en la escuela del barrio Valle Grande, en Rawson. El aviso obligó a desplegar un fuerte operativo policial y de Bomberos, que evacuaron a los alumnos del turno tarde y revisaron cada rincón del edificio.

Tras la inspección, los especialistas confirmaron que no había ningún explosivo y todo quedó en una falsa alarma.

El caso quedó en manos de la UFI Genérica, que busca identificar al autor de la amenaza.

El episodio ocurre en la misma jornada en la que fue condenado un anciano por un hecho similar en el recital de Lali Espósito, ocurrido hace una semana. Además, se suma a otros antecedentes recientes: en la escuela Boero, poco más de siete días atrás, se registraron dos amenazas de bomba, cuyos responsables –dos de ellos mayores de edad– fueron sancionados con multas millonarias.