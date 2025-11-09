Armas, motos, televisores y hasta droga escondida en una cámara séptica: los resultados de un allanamiento en el Lote 32 Por el hecho hay dos personas detenidas. Un menor de edad tenía entre su ropa dos armas de fuego y quedó a disposición de la Justicia.

Un importante operativo policial que incluyó varias divisiones de las fuerzas policiales dio como resultado el hallazgo de una importante cantidad de motos robadas, electromésticos, televisores y hasta drogas escondidas en la cámara séptica del pozo negro en el fondo de la vivienda. Por el hecho, se detuvo a la propietaria de la vivienda, mientras que su hijo -menor de edad- poseía dos armas de fuego y quedó a disposición de la Justicia de Menores.

Todo ocurrió en horas de la tarde del sábado en una vivienda del Lote Hogar 32 en Rawson. Hasta esa casa 14 de la manzana A llegaron varias reparticiones de la fuerza: personal policial de la Departamental Nº3 Subcomisaría Villa Hipódromo, Drogas Ilegales, UFI Delitos Contra la Propiedad, UFI Delegación San Juan de Justicia Federal, Grupo GERAS y Policía Científica.

Al arribar al lugar se procedió a la aprehensión de un sujeto identificado como Maico Acosta de 32 años de edad, con domicilio en calle Guayaquíl, por entorpecer y resistirse al accionar policial. Lo cierto es que en la vivienda se encontraba la propietaria, Mónica Beatriz Pérez de 42 años de edad. También un sujeto menor de edad quien al observar la presencia policial adoptó una postura nerviosa y a simple vista entre sus prendas a la altura de la cintura se observaba dos bultos puntiagudos.

Al solicitarle que se suba la remera poseía dos armas de fuego las cuales hacen entrega en forma voluntaria y espontánea. Se trataba de un arma marca Bagual, calibre 22 con varios cartuchos, que contenía 8 proyectiles en su tambor y una segunda arma de fuego tipo pistola, calibre 25 ACP, color negra la que contenía en su cargador 5 cartuchos encontrándose ambas armas apta para el disparo.

Se procedió al secuestro de una gran cantidad de elementos de dudosa procedencia: televisores, computadoras, herramientas, motocicletas, bicicletas, ruedas de auxilio en cantidad, grupos electrógenos, gatos hidráulicos, matafuegos, etc., todos sin ser justificados por la propietaria del domicilio. También se halló una balanza de precisión y sustancias estupefacientes en la cámara séptica del pozo ciego del domicilio, siendo peritado por registro fílmico, también se le secuestró gran cantidad de dinero en efectivos en billetes de todas las denominaciones.