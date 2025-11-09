Crimen en Pocito: atraparon al asesino, había utilizado un cuchillo tipo carnicero Samuel Aguirre de 19 años, ya fue aprehendido.

Con el transcurrir de las horas de este domingo se van conociendo mayores detalles del sangriento crimen ocurrido en la madrugada en Pocito. El presunto homicida de José Mario Amaya de 36 años, fue identificado como Samuel Aguirre de 19 años y fue aprehendido cerca de las 11.30 de este domingo.

El brutal asesinato ocurrió a las 4 de la madrugada de este domingo en Ruta 40 y Roger Ballet, entre Calles 11 y 12, Pocito. José Mario Amaya de 36 años recibió un puntazo en el cuello ejecutado por Aguirre, su vecino, con quien tenía problemas de vieja data.

Con el paso de las horas se conocieron mayores detalles. Cuando personal de la UFI Delitos Especiales, Brigada de Investigaciones y Criminalistica se hicieron presentes en el lugar, familiares de la víctima detallaron que todo sucedió alrededor de las 4 de la mañana, según expresaron los testigos, escucharon gritos y allí observaron que José Mario Amaya estaba peleando con su vecino de enfrente Samuel Aguirre de 19 años de edad. Según el relato de los testigos, Amaya se llevó las manos hacia la cara, se dia vuelta todo ensagrentado y cayó tendido. En una movilidad particular lo llevaron hasta el hospital de Pocito donde ingresó sin signos vitales; en tanto que Aguirre se dirigió primero hacía su casa y luego se dio a la fuga.

El médico legista corroboró que Amaya presentaba herida contuso cortante de 4 centímetros de longitud por 0,5 centímetros de ancho en la región mandibular izquierda que llegó incluso a afectar un tercio del pabellón auricular izquierdo. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia con notificación a la Oficina Judicial.

En el lugar del hecho sobre la calzada de Ruta 40 se encontró una gorra con visera color blanca y negra que vestía el agresor junto a una hoja de cuchillo tipo carnicero, que sería la empleada en el ataque, y abundantes manchas de sangre.

Se realizaron allanamientos en dos domicilios para dar con Samuel Aguirre, donde se secuestró un mango de cuchillo tipo carnicero con la hoja cortada, que a priori es compatible con la encontrada en la ruta junto a la gorra.

Se requirió la colaboración de Policía rural a fin de cumplimentar los rastrillajes con drones, teniendo en cuenta las características del lugar por donde se dio a la fuga el agresor, ya que se trataba de una zona rural, de bastas extensiones y difícil acceso. Sobre las 11.30 se conoció sobre la aprehensión del sujeto que ya quedó a disposición de la Justicia.

La investigación está a cargo de los fiscales Iván Grassi y Francisco Micheltorena, Nicolás Schiattino y los ayudantes fiscales Roxana Fernández y Rodrigo Cabral Lozano. En tanto que también intervinieron el comisario Maximiliano Molina, Brigada de Delitos Especiales en pleno, Brigada de Investigaciones sur y Comisaría 7°.