Asesinato del empresario sanjuanino en Mendoza: investigan como móvil los mensajes con la hija de 13 años del detenido Analizarán los teléfonos de todos los implicados para determinar qué relación existía.

La policía de Mendoza continúa investigando circunstancias que rodean al crimen del empresario sanjuanino Sergio Marcelo Nacenta, hallado muerto con un balazo en el interior de su camioneta en un barrio de El Borbollón, Las Heras y lo que se creyó podría ser un robo que quedó trunco, ahora cobra fuerza una segunda hipótesis.

Según publicó diario Los Andes, los investigadores analizan si Nacenta intercambió mensajes con la hija de 13 años del detenido, lo que aportaría un móvil diferente y podría modificar el curso de la investigación.

El cruce de mensajes habría sido denunciado por la madre de la adolescente y habría otros testigos que confirmarían esta situación. Se desconoce todavía qué tipo de relación existía y si se conocían personalmente.

Los teléfonos de todos los implicados en el tema podrán aclarar si este cruce de mensajes fue el móvil del crimen, ya que no habría signos de objetos faltantes en la camioneta del empresario.

Sin embargo, tal como informa el diario mendocino, la hipótesis no ha sido incluida aún en el expediente judicial y todavía se mantienen como posible móvil el robo de la camioneta de la víctima.

Mientras que en las próximas horas se espera que Fiscalía de Homicidios impute al detenido, Matías Exequiel Alonso Jara (32).