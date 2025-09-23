Luego de que se conociera la trágica muerte de una nena de 7 años, quien quedó atrapada en el incendio de la casa en la vivía junto a su madre y su hermanito de 1 año, la tía de la pequeña utilizó las redes sociales para hacer un llamado a la solidaridad.
Melisa escribió sentidas palabras sobre lo que ocurrió en La Chimbera, 25 de Mayo y acompañó el texto con imágenes conmovedoras de Danisa Aveiro internada y de su sobrina. “Hago un llamado a la solidaridad. En el día de hoy a la madrugada, se le incendió la casa a mi hermana, producto de una vela, ya que no contaba con suministro de luz”, comenzó el posteo.
Posteriormente, confirmó que el incendio se cobró la vida de la nena de 7 años y “necesita costear los gastos de servicio fúnebre y el traslado a Mendoza“. Asimismo, dejó su alias para que le hicieran donaciones y pidió “lo que esté a su alcance”.
Para finalizar, pidió cadena de oración por la pronta recuperación de Danisa, la mamá de los niños, quien se encuentra internada en el Hospital Marcial Quiroga “su pronóstico es reservado y tiene un bebé de un año y 8 meses que necesita de ella todavía“.
El posteo en las redes de la hermana de Danisa Aveiro: