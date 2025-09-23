La familia de la nena que falleció en el incendio publicó una impactante imagen de cómo quedó la madre producto de las quemaduras La hermana de Danisa Aveiro utilizó las redes para pedir ayuda.

Luego de que se conociera la trágica muerte de una nena de 7 años, quien quedó atrapada en el incendio de la casa en la vivía junto a su madre y su hermanito de 1 año, la tía de la pequeña utilizó las redes sociales para hacer un llamado a la solidaridad.

Melisa escribió sentidas palabras sobre lo que ocurrió en La Chimbera, 25 de Mayo y acompañó el texto con imágenes conmovedoras de Danisa Aveiro internada y de su sobrina. “Hago un llamado a la solidaridad. En el día de hoy a la madrugada, se le incendió la casa a mi hermana, producto de una vela, ya que no contaba con suministro de luz”, comenzó el posteo.

Posteriormente, confirmó que el incendio se cobró la vida de la nena de 7 años y “necesita costear los gastos de servicio fúnebre y el traslado a Mendoza“. Asimismo, dejó su alias para que le hicieran donaciones y pidió “lo que esté a su alcance”.

Para finalizar, pidió cadena de oración por la pronta recuperación de Danisa, la mamá de los niños, quien se encuentra internada en el Hospital Marcial Quiroga “su pronóstico es reservado y tiene un bebé de un año y 8 meses que necesita de ella todavía“.

El posteo en las redes de la hermana de Danisa Aveiro: