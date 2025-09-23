¿El incendio en el que murió una nena fue intencional? La madre es una de las involucradas en la banda de reos que vendía droga en la cárcel La mujer de 24 años se salvó, igual que un nene de 1 año. El lunes había empezado a ser investigada con su pareja (detenido en prisión) y otros 9 imputados por un multimillonario comercio de drogas, principalmente dentro del Penal.

Una nena de 7 años murió a causa de un incendio en una precaria casa de La Chimbera, en 25 de Mayo. Y el caso está rodeado de sospechas, porque la víctima es hija de una joven que, el pasado lunes, empezó a ser investigada junto a su pareja y otros 9 sospechosos, por formar parte una organización de reos que ingresaba drogas a la cárcel para venderla a mejor precio a otros internos.

De hecho, Fiscaliá descubrió movimientos de dinero de casi 600 millones de pesos durante un año. El caso había sido publicado en primicia por DIARIO DE CUYO el lunes por la tarde. Y las llamas que afectaron la casa de Danisa Aveiro (24) ocurrió alrededor de las 00,30 de hoy. Por eso los investigadores no descartan que el fuego haya sido iniciado a propósito.

Sin embargo serán las pericias de Bomberos las que determinarán si alguien prendió fuego o si hubo alguna otra falla, como un problema con la calefacción o un cortocircuito eléctrico, dijeron fuentes policiales y judiciales.

La investigación por la muerte de la nena es dirigida por un equipo al mando del fiscal Sebastián Gómez, de la ULI de Delitos Especiales.

Danisa Aveiro.-

El pasado lunes, este diario informó que Danisa Aveiro (que también resultó quemada pero pudo salvarse igual que su hijo de 1 año) había sido la punta de una investigación conjunta de Drogas Ilegales y efectivos de la Policía Federal, cuando descubrieron que ingresaba drogas a la cárcel, para su pareja, Cristian Jesús Latorre.

La sospecha de la fiscalía federal que dirige el fiscal, Fernando Alcaraz, es que gran parte del dinero iba a parar a Leonardo Jesús Arias y también a Sebastián Humberto Tobal, sindicado como ‘jefe de pabellón’, un joven que cumple 20 años de cárcel por haber matado a Angel ‘Huevito’ Amado en marzo de 2015, en el Parque de Mayo.

Además de Aveiro, los pesquisas sospechan que otras mujeres que ingresaban drogas son María Fernanda Ormeño, justamente para su pareja, Tobal. Y Rocío Rojas, vinculada a otro Ormeño preso, Carlos Alberto. Sonia Graciela Ontiveros también es investigada junto a su hijo también detenido, Franco Mario Escoda.

También son investigados Ricardo David Morales y Gustavo Martín Chávez Ganga.El último lunes, el juez Leopoldo Rago Gallo dictó 90 días de prisión preventiva para los 6 detenidos en la cárcel y los otros varones detenidos al cabo de múltiples allanamientos. Las mujeres pudieron acceder a prisión domiciliaria, salvo Rojas, que fue excarccelada por presentar un embarazo de riesgo.