La imputación que recayó sobre Matías Exequiel Alonso Jara (32) indica que al empresario sanjuanino Sergio Mariano Nacenta (59) lo mataron para ocultar el móvil del crimen: el robo de la Toyota Hilux en la que fue encontrado sin vida el pasado sábado en Las Heras, Mendoza.

Según lo que publicó el medio mendocino Los Andes, la fiscal de Homicidios Andrea Lazo imputó a “Mati Mat”, quien cuenta con un frondoso prontuario, por el delito de Homicidio criminis causa en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

En este sentido, explicaron altas fuentes del caso que Alonso habría disparado contra el empresario de San Juan para robarle el vehículo, pero sin lograr su objetivo, por eso la imputación es por tentativa de robo agravado. Tras ser imputado y por orden de la fiscal, el sospechoso fue trasladado al penal provincial sin prestar declaración.

El hecho

Sergio Marcelo Nacenta recibió un balazo calibre 9 milímetros mientras se encontraba en su camioneta Toyota Hilux, durante la madrugada del sábado.

Nacenta había llegado a Mendoza el viernes por la noche y, pasada la 1 de la madrugada del sábado, fue hallado muerto dentro de su camioneta Toyota Hilux, a un costado de calle Paso Hondo, en el barrio Santo Tomás de Aquino. Presentaba un disparo en el costado izquierdo de su cuerpo y la ventanilla trasera tenía un orificio compatible con un proyectil de arma de fuego calibre 9 mm.

Según los primeros peritajes y lo que aportaron los testigos, la víctima hablaba por teléfono a través del sistema bluetooth del vehículo con una adolescente al momento del ataque. Investigadores sospechan que la menor pudo haberlo guiado hasta un sector cercano a un asentamiento, donde lo emboscaron. Debido a esto, el padre de la joven, Alonso Jara, quedó detenido como el principal sospechoso.

Con información de Diario Los Andes.-