Crimen del empresario sanjuanino: imputaron al único detenido "Mati Mat" fue acusado formalmente por la muerte de Sergio Nacenta.

La investigación por el asesinato del empresario sanjuanino Sergio Mariano Nacenta sigue su curso y en la tarde de este lunes, el único detenido fue imputado.

Se trata de Matías Exequiel Alonso Jara, a quien le notificaron de manera formal la imputación presunta comisión del delito de Homicidio Criminis Causa en Concurso Real con Robo Agravado por el Uso de Arma de Fuego en Grado de Tentativa. Esta grave calificación contempla la pena de prisión perpetua en caso de que el acusado sea hallado culpable.

Tras la audiencia de imputación, la fiscal de Homicidios Andrea Lazo ordenó que el sospechoso sea trasladado al penal provincial. Alonso Jara, de 32 años, es el único detenido en el expediente y no prestó declaración luego del acto formal.

El hecho

Sergio Marcelo Nacenta recibió un balazo calibre 9 milímetros mientras se encontraba en su camioneta Toyota Hilux, durante la madrugada del sábado.

Nacenta había llegado a Mendoza el viernes por la noche y, pasada la 1 de la madrugada del sábado, fue hallado muerto dentro de su camioneta Toyota Hilux gris, a un costado de calle Paso Hondo, en el barrio Santo Tomás de Aquino. Presentaba un disparo en el costado izquierdo de su cuerpo y la ventanilla trasera tenía un orificio compatible con un proyectil de arma de fuego calibre 9 mm.

Según los primeros peritajes y lo que aportaron los testigos, la víctima hablaba por teléfono a través del sistema bluetooth del vehículo con una adolescente al momento del ataque. Investigadores sospechan que la menor pudo haberlo guiado hasta un sector cercano a un asentamiento, donde lo emboscaron, según lo que expresó un periodista mendocino en diálogo con Radio Sarmiento. Debido a esto, el padre de la joven, Alonso Jara, quedó detenido como el principal sospechoso.

Con información de Diario Los Andes.-