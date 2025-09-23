Identificaron a la nena que falleció en un incendio y dieron a conocer cómo está el hermanito de 1 año: detalles del trágico hecho El hecho ocurrió en una vivienda de La Chimbera.

Este martes en la madrugada, se conoció la triste noticia del fallecimiento de una menor de 7 años en un incendio. El hecho ocurrió en cerca de la 1 en calle Ruperto Martínez, en La Chimbera, 25 de Mayo.

Según las fuentes, Danisa Aveiro (24) estaba durmiendo junto a sus hijos cuando las llamas envolvieron la vivienda e intentaron salir. La madre logró sacar a su bebé de 1 año pero su hija quedó atrapada en el fuego.

Lamentablemente, la nena falleció y fue identificada como Samara Abigail mientras que su hermanito Santino Latorre tuvo que ser hospitalizado. Fuentes policiales indicaron que el menor fue asistido de manera inmediata, al igual que su mamá. El pequeño permanece en el Hospital Rawson y no presenta quemaduras en su cuerpo; sólo debieron tratarlo por intoxicación con monóxido de carbono.

En tanto la joven mamá está internada en Terapia Intensiva, en el Hospital Marcial Quiroga con el 50% del cuerpo quemado y lesiones de grados 2 y 3.

Cómo ocurrió el incendio y el trágico desenlace

Danisa Aveiro (24) estaba durmiendo junto a sus pequeños en el interior de una vivienda de block y techo de caña. No tenían medidor, según lo que explicó la subjefa de la Policía, Cintia Álamo, en diálogo con Radio Sarmiento, por lo que iluminaban la casa con velas.

Álamo sostuvo que no descartan hipótesis de qué puede haber desencadenado las llamas y confirmó que Aveiro estaba dando de mamar a su niño mientras dormían cuando su hija Zamara la despertó para alertarla del fuego. “Los vecinos nos informaron que fue todo en un instante. La niña no salió y quedó atrapada”, expresó conmovida.

También aseguró que la mujer sostuvo entre sus brazos al pequeño de 1 año y pudo salir del hogar mientras que su niña, no. Vecinos y personal de Bomberos trabajaron para sofocar las llamas en tanto que Aveiro y su pequeño eran trasladados hasta el Hospital de 25 de Mayo y posteriormente, a los nosocomios especializados.

Finalmente, confirmaron que Aveiro es oriunda de Mendoza y que no tenía familiares en San Juan. Policía de San Juan, UFI y Bomberos trabajan para esclarecer el hecho.