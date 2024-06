Borracho irrumpió en la casa de su ex y la amenazó de muerte: pasará 6 meses en prisión El sujeto le reclamó ver a sus hijas pero a la vez intentó agredirla físicamente. Ella logró escapar.

Un sujeto fue condenado a 6 meses de prisión efectiva por el delito de Amenazas simples y daño concursados realmente luego de haber ingresado a la casa de su expareja con la excusa de ver a sus hijas por el Día del Padre pero lanzando improperios hacia ella, hasta amenazarla de muerte.

El hecho

El domingo, alrededor de las 23.30, J.R.P. llegó hasta el domicilio de su expareja con quien tiene dos hijas de 5 y 7 años, con intenciones de verlas, ya que estaba por finalizar el Día del Padre pero su estado no era el óptimo, según datos que aportaron del caso.

El hombre llegó borracho y pateando la puerta porque su ex no le quería abrir, gritaba: “Dejame ver a mis hijas, abrime”. Sin éxito de abrir la puerta delantera, probó con la puerta trasera y logró derribarla pero su ex tomó a las niñas y huyó.

Durante ese momento llamó al 911 para alertar lo sucedido, ya que mientras corría su ex la perseguía. “Te voy a matar”, escuchó del hombre y personal policial pudo deternerlo.