Buscan intensamente a dos hermanas adolescentes que desaparecieron en San Juan

Yuliana Lucía Molina, de 16 años, y Leonela Luján Molina, de 15, fueron reportadas como extraviadas el 19 de octubre. Piden aportar cualquier información al 911.

Una intensa búsqueda se puso en marcha en San Juan para dar con el paradero de dos hermanas adolescentes que fueron reportadas como desaparecidas este lunes 19 de octubre. Se trata de Yuliana Lucía Molina, de 16 años, y Leonela Luján Molina, de 15, cuyos datos e imágenes fueron difundidos oficialmente por el programa provincial San Juan Te Busca.

Desde el Programa Provincial de Búsqueda de Personas Extraviadas solicitaron la colaboración de la comunidad para intentar localizarlas y difundieron las características físicas y la vestimenta que llevaba cada una al momento de su desaparición. Hasta el momento, en los avisos oficiales no se informaron las circunstancias en las que dejaron de ser vistas ni el lugar donde se produjo el extravío.

Yuliana Lucía Molina, de 16 años, mide aproximadamente 1,60 metros, tiene contextura física robusta, tez blanca, ojos marrones y nacionalidad argentina. Según la descripción difundida, tiene el rostro redondo, nariz cóncava, boca pequeña, labios medianos y cabello corto, ondulado y de color castaño oscuro. Como características particulares, presenta un piercing en el rostro y una cicatriz en la mano derecha.

Al momento de ser vista por última vez, Yuliana llevaba pantalón de buzo largo negro de tipo deportivo, zapatillas DC blancas y negras y un buzo blanco con detalles y dibujos amarillos. Por su parte, Leonela Luján Molina, de 15 años, mide cerca de 1,50 metros, es de contextura pequeña, tez blanca y ojos marrones. Tiene el rostro ovalado, nariz cóncava, boca pequeña con labios delgados y cabello largo, lacio y de color castaño oscuro.

De acuerdo con la información aportada por las autoridades, Leonela vestía pantalón de buzo largo negro y zapatillas Topper blancas con detalles rosados cuando fue reportada como desaparecida.