Caso Loan Peña: detuvieron a un testigo por falso testimonio durante el juicio

Una nueva detención se produjo este miércoles en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, el nene que fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio.

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El detenido es Agustín Ibarra, quien compareció como testigo ante el tribunal y quedó acusado de falso testimonio luego de responder que no recordaba aspectos relevantes de los hechos por los que fue convocado a declarar.

Ibarra fue el chofer que trasladó a Laudelina Peña, tía del niño, al abogado José Codazzi y al diputado provincial Diego Pellegrini hasta una fiscalía de la ciudad de Corrientes. El viaje se realizó de noche, 16 días después de la desaparición de Loan, en una presentación que generó controversia por las circunstancias en las que se produjo.

Durante su testimonio, Ibarra fue consultado sobre aquel traslado y otros detalles vinculados con la presentación de Laudelina. Sin embargo, respondió que no recordaba lo sucedido, una actitud que despertó cuestionamientos entre los presentes en la sala.

Ante sus respuestas, los fiscales, los representantes de la querella y el abogado de una de las defensas solicitaron que fuera detenido por falso testimonio.

Los jueces hicieron lugar al pedido y consideraron que el testigo se había mostrado “manifiestamente reticente”, con una declaración que calificaron como “elusiva, inconsistente y esquiva”. En consecuencia, ordenaron a Gendarmería Nacional que concretara su detención inmediata.

El antecedente de la declaración de Laudelina

El traslado de Ibarra había tenido lugar en una instancia clave de la investigación por la desaparición de Loan. En aquella oportunidad, Laudelina Peña declaró ante la Justicia que el niño habría sido atropellado por una camioneta y que posteriormente su cuerpo habría sido ocultado.

Esa versión provocó fuertes cuestionamientos y abrió nuevas líneas de investigación. La presentación se realizó cuando ya habían transcurrido más de dos semanas desde la desaparición del nene.

La detención de Ibarra suma un nuevo episodio al juicio, en el que se intenta reconstruir qué ocurrió con Loan y determinar las responsabilidades penales de los acusados. Su situación procesal deberá avanzar ahora en el marco de la investigación por el presunto falso testimonio.