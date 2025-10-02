Comerciante cuadripléjico por un disparo en un robo: recuperan mensajes borrados en teléfonos de los imputados Son los que creyeron haber eliminado dos de los sospechosos, Franco Monteleone y Sebastián Aguirre. La pericia había sido encargada a expertos de la Policía Federal en CABA.

Eliminar un mensaje enviado a otro usuario de una red social, no es garantía de que efectivamente se pierdan para siempre. Al menos es lo que sucedió con la información que entrecruzaron dos de los seis sospechosos investigados por haber dejado cuadripléjico de un tiro a un comerciante, cuando tres de ellos lo asaltaron en su casa del barrio San Juan de los Olivos, Rawson, la madrugada del 21 de mayo pasado. Expertos de la Policía Federal, recuperaron esos mensajes, dijeron fuentes judiciales.

El pasado mes de agosto, los fiscales coordinadores de la UFI de Delitos Contra la Propiedad, Claudia Salica y Cristian Catalano, viajaron a Buenos Aires para entrevistar a la víctima, el comerciante, Emanuel Rodríguez, quien pudo dar su versión de cómo había sido la terrible y casi letal experiencia de toparse con ladrones dentro de su casa.

También llevaron los teléfonos secuestrados a Franco Monteleone y Sebastián Aguirre (ambos detenidos) para que los peritaran expertos de la Federal, pues habían borrado la información que entrecruzaron antes, durante y después del ataque a Rodríguez.

Ahora se supo que esos peritos lograron recuperar esos mensajes, que ahora son analizados en la UFI de Delitos Contra la Propiedad. Esperan corroborar sus sospechas y descubrir más detalles de la maniobra.

Para los investigadores, la evidencia recabada hasta ahora demuestra que Aguirre pudo ser el autor del disparo que dañó la médula espinal de Rodríguez, al colarse entre la 5ta y 6ta. vértebra cervical de la víctima. Y que ingresó a la casa de Rodríguez con Pablo Ezequiel Pérez y Braian Ezequiel Alvarez (alias ‘Batería Baja’).

También creen probado, hasta ahora, que los cómplices de esos tres sujetos fueron Monteleone, Enzo Alfredo Pérez Agüero, Braian Ezequiel Arredondo.

El ataque a Rodríguez había sido brutal, porque además del disparo en su cuello, recibió numerosos golpes con la cacha de las armas en su cabeza. Debieron hacerle 15 puntos para suturar las heridas.