Cómo están las nenas atropelladas por un 147: una tiene muchas fracturas y espera una cirugía La más complicada es la menor de 6 años. Los detalles de su estado de salud.

Las nenas atropelladas en la noche del último miércoles en la plaza del Barrio Los Toneles de Chimbas están fuera de peligro, pero una de ellas está más complicada debido a que tiene varias fracturas y debe ser operada, dijeron fuentes del caso.

La mayor ya recibió el alta, mientras que D.V., de 6 años, continúa internada en el Hospital Rawson. Los voceros indicaron que, además de politraumatismo, la menor ingresó con fractura de pelvis, fractura de fémur y fractura de húmero. Todas en la parte izquierda del cuerpo, especificaron. Aparte, cuando llegó al hospital debió ser estabilizada debido a que había perdido mucha sangre, señalaron.

Fuentes consultadas por este diario dijeron que D.V. ahora espera una cirugía para tratar la quebradura de su pierna izquierda.

Auto que chocó a las menores.-

El siniestro ocurrió el miércoles por la noche, cuando José Agustín Balmaceda, alias “El Perrito” de 22 años, arrolló con su auto Fiat 147 a las dos niñas, que son primas, cuando jugaban en la plaza. Las menores quedaron bajo el vehículo y debieron ser rescatadas por los vecinos, quienes las auxiliaron hasta la llegada de la ambulancia.

El joven conductor huyó del lugar en medio del caos, pero fue identificado por los vecinos. Personal policial intervino de inmediato para evitar mayores incidentes y trabaja en la investigación para determinar las causas del hecho, ya que creen que corría picadas. El conductor se presentó en dependencia policial horas más tarde.