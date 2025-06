Cómo se generó el incendio en el departamento donde murió una joven calcinada Según el primer informe de bomberos se produjo "una combustión sin llamas" y emanación de gases tóxicos. Esperan el resultado de la autopsia.

Después del primer informe de Bomberos, se pudieron conocer algunos aspectos sobre qué sucedió en el departamento de calle Laprida en Capital, del consorcio La Quebrada, donde fue hallada una joven calcinada, tras un incendio.

Oficialmente se informó que la mujer fallecida se llamaba Gabriela Vargas García y tenía 30 años.

Estiman que el fuego pudo haberse originado el viernes, ya que un vecino aseguró que en la mañana del sábado sintió olor a quemado pero no le prestó atención. La chica fallecida era dueña del departamento siniestrado y dicen que había estado refaccionándolo para alquilarlo.

Fuentes del caso informaron que tras el análisis in situ se observó que “en el departamento se produjo una combustión sin llamas (Smouldering), producido por un horno encendido por varias horas, lo que provocó emanación de gases (monóxido) y temperatura extrema” y que a eso se sumó que “el departamento no estaba ventilado y que la cocina no contaba con campana de salida”.

Los bomberos encontraron la puerta del horno abierta como todas las llaves de la cocina, creen que estaban prendidas por calefacción. “El monóxido de carbono, junto a otros gases tóxicos como cianuro, por los distintos artefactos plásticos y de madera que comenzaron a combustionar y derretirse, sumado a la falta de aberturas, generaron un humo tóxico que terminó por consumir el oxígeno. Las hornallas y horno se apagaron al consumirse el oxígeno, cortando el gas automáticamente con los dispositivos de seguridad de la cocina” dice el informe preliminar que tiene en su poder la UFI Delitos especiales.

Bomberos encontró las llaves del departamento al lado de la puerta pero no pudieron determinar si la cerradura estaba en perfecto funcionamiento o trabada, puesto que “la puerta fue violentada con un martillo por el padre de la fallecida” para ingresar.

Familiares y una amiga de la joven fallecida refieren que no recibieron algún llamado de la joven. La policía indicó que el padre llegó sobre las 20 del sábado y al observar el piso negro, forzó la puerta y entró.

Los ambientes que se quemaron, donde incluso se resquebrajó la mampostería por la intensa temperatura fueron el comedor y la cocina, mientras que en el resto del departamentos solo había hollín.

Los investigadores esperan el resultado de la autopsia para poder terminar de reconstruir lo sucedido. Bomberos recuperó el celular que en estaba entre las ropas de la chica.