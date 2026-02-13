Con diferencias entre Fiscalía y querella, elevaron a juicio la causa por el asesinato de Diego Andreoni El fiscal Iván Grassi pidió juzgar a Julio Castro como autor del disparo mortal y a Franco Gómez por encubrimiento, pero la querella sostiene que este último tuvo participación directa en el homicidio del joven futbolista en Rivadavia.

La causa por el asesinato de Diego Andreoni fue elevada a juicio este viernes 13 de febrero de 2026, aunque con marcadas diferencias entre la Fiscalía y la querella respecto al rol que tuvo uno de los acusados en el crimen ocurrido en una cancha de fútbol amateur en Rivadavia.

El fiscal de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi, solicitó que el expediente sea enviado a debate oral con una expectativa de pena de 15 años de prisión para Julio Abdías Castro Agüero, señalado como quien efectuó el disparo mortal, y de cuatro años para Franco Vicente Gómez, a quien acusa de haber ayudado a Castro a huir tras el hecho.

Sin embargo, los abogados querellantes Agustín Idemi y Federico González Viola discreparon con la calificación legal atribuida a Gómez. Mientras la Fiscalía lo considera encubridor agravado, la querella sostiene que tuvo una participación activa en el homicidio y adelantó que intentará demostrarlo en el juicio, que se desarrollaría dentro de los próximos 30 días.

La recalificación de Gómez fue uno de los puntos centrales de discusión en el expediente. De las quince declaraciones testimoniales incorporadas, solo una lo ubicaba como partícipe necesario en la entrega del arma, mientras que el resto señalaba que el arma nunca salió de manos de Castro. Para Grassi, no había prueba suficiente para sostener la acusación original, aunque sí para acreditar que ayudó a escapar al autor del disparo.

La querella, en cambio, insiste en que la nueva carátula es provisoria y que en el debate oral buscará revertir esa posición.

El avance hacia el juicio se da luego de que la Justicia rechazara los recursos de impugnación presentados por las defensas y confirmara la prisión preventiva de ambos imputados.

El homicidio de Andreoni ocurrió el 15 de marzo de 2025, durante un campeonato entre los equipos Diablos de Morón y Los Amigos, disputado en las canchas de Coralli, en Marquesado, departamento Rivadavia. Tras el partido, mientras compartían el tradicional “tercer tiempo”, se desató una gresca entre integrantes de otros equipos.

Según la investigación, en medio de la pelea Andreoni intentó intervenir para separar a los involucrados, pero recibió un disparo en el abdomen que le comprometió órganos vitales. Fue sometido a múltiples cirugías e incluso le amputaron una pierna, pero falleció trece días después.

Tras el ataque, Castro y Gómez huyeron en una moto y días más tarde se entregaron en Tribunales. En la causa, Castro confesó haber efectuado el disparo.

Con la causa ya elevada a juicio y los acusados detenidos, el expediente entra en su etapa decisiva, en un caso que generó fuerte conmoción en el ámbito deportivo.