A Franco Daniel Maciel no le importó que la Justicia le haya impuesto una restricción perimetral para no acercarse a su ex pareja. El domingo último rompió esa perimetral, la policía lo aprehendió y este miércoles en juicio abreviado le dieron 15 días de prisión efectiva por esa desobediencia judicial.

Maciel llegó cerca de las 3 de la madrugada del domingo último hasta la vivienda donde vive su ex pareja, Evelin Alcaraz. Con la excusa de llevarle dinero a su hijo, el sujeto pretendía ingresar a esa casa donde la mujer vive junto a su hermano y su cuñada. Alcaraz le repitió al sujeto que se fuera, que tenía una perimetral vigente pero no le importó. A los minutos se hizo presente un móvil policial quien aprendió al sujeto.

La mujer no quería radicar la denuncia, tampoco su hermano y su cuñada quisieron prestar testimonio. Aún así, intervino Flagrancia y Maciel hoy fue condenado con dos semanas tras las rejas.