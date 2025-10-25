Condenan a un hombre por sacarse el preservativo durante el acto sexual: el llamativo justificativo del sujeto Un hombre fue condenado por sacarse el preservativo durante un acto sexual sin el consentimiento de la mujer.

El hecho, conocido como “stealthing”, ocurrió en noviembre de 2022 en Barcelona, pero trascendió en los últimos días cuando se dio a conocer el veredicto de la Justicia.

La Audiencia de Barcelona lo declaró culpable del delito de agresión sexual. La fiscalía había pedido que se le otorgaran tres años de cárcel, pero el tribunal lo condenó a un año de prisión y a cuatro de libertad vigilada. La pareja se conoció a través de una aplicación de citas y concretó un encuentro en la casa de ella para el 13 de noviembre de 2022. Una vez allí tuvieron relaciones sexuales consentidas con acceso carnal. Pero en medio del acto el hombre aprovechó que la víctima no podía verlo porque estaba de espaldas y se sacó el preservativo que ella misma le había proporcionado.

Durante la audiencia se comprobó que el hombre actuó con “ánimo de satisfacer sus lúbricos deseos”, y que lo hizo “sin que la mujer lo autorizase ni se diese cuenta de ello”. Cuando la víctima alertó lo que había sucedido, se lo recriminó de inmediato. Durante el juicio hubo versiones contradictorias de las partes.

Según informó El País, el hombre declaró que usó el preservativo hasta que eyaculó y que, después de una pausa, iniciaron un nuevo acto sexual sin esta medida de protección. El acusado dijo que la mujer “insistió y lo presionó” para continuar con las relaciones a pesar de no tener protección.

Sin embargo, el tribunal declaró inverosímil su versión y de una naturaleza “probatoria más que discutible”, por lo que consideraron que no podían situarse “en el mismo plano” que las realizadas por la mujer. Finalmente, concluyeron en que “quedaron acreditados” los hechos denunciados por la víctima.

“El relato de la víctima, a diferencia del acusado, es lógico en sí mismo”, indicaron desde el tribunal y destacaron que las declaraciones de la mujer fueron persistentes, sin “ambigüedades ni contradicciones”.

Además, señaló que la víctima sufrió “engaño, vergüenza y ansiedad” por la acción del acusado. En ese sentido, el tribunal concluyó que las pruebas presentadas por la denunciante eran “válidas, suficientes y racionalmente valoradas”. Además de la condena de restricción de la libertad, el hombre tiene prohibido acercarse a menos de 500 metros de la víctima y en concepto de responsabilidad civil, tendrá que pagarle a la mujer 1000 euros por los daños morales ocasionados. (NA)