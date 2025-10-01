Condenaron a 1 año de prisión efectiva al expresidente de Desamparados que amenazó con un arma a su hijo en una heladería El hombre tendrá prisión domiciliaria por su edad.

Guillermo García, el hombre de 72 años que amenazó con un arma a su hijo dentro de una heladería en Rivadavia, fue condenado este miércoles a 1 año de prisión efectiva.

El episodio había ocurrido el lunes por la tarde y quedó registrado en las cámaras de seguridad del local, donde se ve a García apuntando a su hijo con el arma. A partir de esa prueba, y tras un juicio abreviado celebrado al mediodía, las partes alcanzaron un acuerdo y el acusado aceptó la pena.

Si bien se trató de una condena de cumplimiento efectivo, por su edad el expresidente de Desamparados cumplirá la pena en su domicilio.

Durante la audiencia, el fiscal Fernando Bonomo destacó la gravedad del hecho, señalando que García no sólo atentó contra la integridad de su propio hijo, sino que también puso en riesgo la salud y la seguridad de las personas que estaban presentes en el comercio.

Finalmente, aunque los delitos de amenazas y portación de armas suelen conllevar penas condicionales, el representante del Ministerio Público Fiscal argumentó que, en este caso, la peligrosidad de la conducta justificaba la aplicación de una pena efectiva.