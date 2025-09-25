Confirman la prórroga de la prisión preventiva del experto en artes marciales que mató de un cuchillazo a un changarín A través de su defensor, pidió quedar libre, con el argumento de que no se fugaría ni obstaculizaría la investigación. Un juez de Impugnación adhirió al rechazo fiscal al planteo.

El juez del Tribunal de Impugnación, Maximiliano Blejman, confirmó ayer la prórroga por 3 meses de la prisión preventiva dictada el pasado 29 de agosto contra el experto en kick boxing, Leandro Exequiel Morales, quien está preso desde el último 29 de abril, como único sospechoso de haber asesinado de un cuchillazo a un changarín que recorría los barrios de Pocito en busca de changas para conseguir alimentos o algo de dinero, Víctor Daniel Cachi.

La decisión del juez significó un respaldo a la decisión de dejar preso a Morales adoptada por el juez, Matías Parrón, postura sostenida hoy por la fiscal de Impugnación, Silvina Gerarduzzi. Mario Morán, defensor de Morales, había pedido que su cliente transitara lo que resta del proceso en libertad, por considerar que su cliente no se fugará ni entorpecerá la investigación. Sin embargo tanto la fiscal como el propio juez Blejman, entendieron que esos peligros procesales aún no desaparecieron.

EL CRIMEN

Cachi acostumbraba a recorrer los barrios de Pocito en busca de alimentos o algo de dinero a cambio de limpiar veredas o hacer alguna changa de jardinería. También era su costumbre no reaccionar de buena manera cuando le decían que no. Y un calco de esas situaciones ocurrió alrededor del mediodía del 29 de abril pasado en el interior del Lote Hogar 12, en Pocito.

Para Víctor Daniel Cachi, fue lo último, porque sus habituales enojos -según Fiscalía- ocurrieron ante un experto en kick boxing, Morales. Con él discutió, pero terminó golpeado, revolcado, ensangrentado y literalmente echado del barrio con una consigna: no aparecer nunca más por la cuadra.

Cachi buscó denunciarlo en un puesto policial en el que le dijeron que no recibían denuncias. Luego, invitado por un amigo, volvió a pasar por la cuadra donde vive Morales, quien le salió al cruce, molesto y con un cuchillo, lesionándolo de tal forma en la zona pélvica izquierda, que le destrozó la arteria femoral y murió desangrado en cuestión de minutos.

En su defensa, Morales dio una versión confusa, en la que sobresalió su intención de instalar la idea de que una camioneta que trasladaba materiales para reciclar, había herido a Cachi con un ‘chapón’ que sobresalía del vehículo. Sin embargo otros vecinos y una cámara de seguridad privada del Lote Hogar 12, contradijeron esa versión.

Para el fiscal coordinador, Francisco Micheltorena, y sus ayudantes fiscales, Agostina Ventimiglia y Emiliano Pugliese (UFI de Delitos Especiales) las evidencias complican seriamente a Morales como autor del homicidio de Cachi.