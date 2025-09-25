El bebé que se salvó del trágico incendio en 25 de Mayo fue dado de alta, pero seguirá en el hospital La justicia de menores tiene que resolver la situación de guarda del niño, ya que su padre continúa internada en grave estado.

El bebé de 1 año que permanecía internado en el Hospital Rawson luego de ser salvado del incendio de su casa, recibió el alta médica.

El pequeño sobrevivió al trágico incendio que ocurrió en una vivienda de La Chimbera, donde murió su hermana de 7 años y dejó a su madre, Danisa Aveiro, en terapia intensiva.

Se conoció que aunque el menor está en condiciones de salud de abandonar el nosocomio, permanecerá ahí hasta que la justicia defina la tutela del menor.

El hecho ocurrió en la madrugada del martes cuando la madre y sus dos hijos quedaron atrapados en medio del fuego. Tras las primeras investigaciones, Bomberos determinó que el incendio se produjo porque la mujer olvidó apagar unas velas.