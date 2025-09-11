Confirman que las cámaras del control policial de San Carlos captaron el auto del ingeniero desaparecido Por el momento, no pueden asegurar si Esteban German Yuvero, de 32 años, iba manejando.

Desde el miércoles 10 de septiembre que emitieron el alerta por la desaparición de Esteban German Yuvero, de 32 años, mediante el programa San Juan te busca, se activó un protocolo complejo para dar con el paradero del joven ingeniero, quien se habría ausentado de su domicilio en su auto Ford Escort. Con el correr de las horas y con varias divisiones de la Policía de San Juan y de la UFI Genérica, a cargo del Dr. Ignacio Achem, han elaborado un gran operativo para encontrarlo sano y salvo.

El último dato fuerte que han recibido es la filmación de cámaras de seguridad del control San Carlos, límite con Mendoza, de su vehículo pero altas fuentes no pudieron confirmar si Yuvero iba manejando por lo que aún continúa el trabajo de investigación.

Fuentes confiables explicaron a Diario de Cuyo que las cámaras “tomaron al auto pero no se ve claramente quién iba en el interior”. Del mismo modo, apenas recepcionaron la denuncia de desaparición emitieron pedidos de colaboración con la Policía de las vecinas provincias de San Juan, con antenas de compañías de celular (como Movistar, por ejemplo), Gendarmería y hasta efectivos de Frontera.

“La orden explicitamentes con migraciones es no permitir su salida”, destacaron.

Finalmente, enfatizaron en el arduo trabajo de los uniformados que han entrevistado hasta altas horas de la madrugada tanto a su círculo íntimo familiar como a sus amigos.

Por el momento, subsiste el pedido de información a la comunidad por cualquier dato certero comunicarse al 911.