Conmoción por la muerte de un rugbier en un choque frontal con un camión: 6 amigos de la víctima resultaron heridos La víctima fatal tenía 18 años.

Un joven perdió la vida en un brutal hecho que ocurrió sobre la Autovía 19, a la altura de Colonia San José, en el centro-oeste de la provincia de Santa Fe. Fue identificado como Salvador Passadore, quien formaba parte de la categoría M19 del Santa Fe Rugby Club.

Según indicaron fuentes policiales, Salvador había viajado junto a un grupo de amigos a Rafaela para disputar un encuentro, y estaba de regreso a la capital provincial cuando la camioneta en la que se trasladaban impactó de lleno contra la parte trasera de un camión Mercedes Benz. El golpe fue de tal magnitud que provocó la interrupción total del tránsito en ambos sentidos durante más de tres horas.

En la camioneta accidentada viajaban siete jugadores del mismo club, todos de la misma división juvenil. El conductor del camión, en cambio, no sufrió lesiones. “Yo iba despacio. Sentí el golpe y el camión se me movió. No entendía qué pasaba”, declaró el hombre, todavía conmocionado por lo ocurrido. Bomberos voluntarios, policías y personal de emergencias se hicieron presentes de inmediato para asistir a las víctimas y garantizar el restablecimiento de la circulación.

De acuerdo con fuentes oficiales, tres de los ocupantes fueron trasladados de urgencia al Hospital José María Cullen, en la ciudad de Santa Fe. El director del centro de salud, Bruno Moroni, detalló que uno de los heridos estaba próximo a recibir el alta médica gracias a su favorable evolución.

Los otros dos permanecían internados en sala general con distintas lesiones, aunque ninguno presentaba riesgo de vida. Uno de ellos requirió suturas por una herida cortante, mientras que el otro quedó bajo observación clínica.

La noticia de la muerte de Salvador Passadore generó un profundo impacto en el ámbito deportivo local. Por su parte, Santa Fe Rugby Club expresó su pesar por la pérdida de uno de sus jugadores más jóvenes y queridos. Mientras que el intendente de la ciudad, Juan Pablo Poletti, utilizó sus redes sociales para transmitir un mensaje de acompañamiento: “Todo mi apoyo y cariño para la familia, la M19 y mi club Santa Fe Rugby ante la dolorosa partida de Salva”.

La comunidad del rugby se unió en mensajes de solidaridad y acompañamiento hacia los familiares y compañeros de Salvador.

La repentina pérdida del joven deportista dejó una huella imborrable en el club y en la provincia, donde el rugby es más que un deporte: representa un espacio de formación, amistad y valores compartidos.

MIRA TAMBIÉN Muerte del martillero público: revelaron el resultado de la autopsia

Una vida truncada demasiado pronto

Con apenas 18 años, Salvador tenía por delante sueños, proyectos y un futuro en el deporte que lo apasionaba. Su repentina partida conmocionó no solo a sus compañeros y entrenadores, sino también a toda la comunidad santafesina que siguió con preocupación las noticias desde el sábado por la tarde.

La tragedia de Santa Fe abre nuevamente el debate sobre la seguridad vial en las rutas del país, donde los choques con camiones estacionados o en circulación lenta se repiten con frecuencia y suelen derivar en consecuencias irreparables.

El recuerdo de Salvador Passadore quedará vivo en cada entrenamiento, en cada partido y en el corazón de quienes compartieron con él la pasión por el rugby.