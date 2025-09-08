Muerte del martillero público: revelaron el resultado de la autopsia El hombre de 47 años perdió la semana pasada.

La trágica noticia sobre el hallazgo del cuerpo sin vida del martillero público Sebastián Martiré (47) en su oficina ubicada en calle Brasil, entre Lavalle y Aberastain, en Capital, ha generado conmoción. Según las investigaciones preliminares y confirmadas por la autopsia realizada en la Morgue Judicial, Martiré sufrió una muerte violenta con características de suicidio.

El fiscal Francisco Micheltorena, de la UFI Delitos Especiales, informó que no se encontraron indicios de criminalidad ni participación de terceros en el lugar. La oficina estaba cerrada y ordenada, sin faltantes de objetos de valor, lo que respalda la hipótesis del suicidio. La última vez que Martiré fue visto fue el jueves anterior alrededor de las 14 horas, mientras cumplía con sus funciones como administrador del complejo de departamentos.

