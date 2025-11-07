Conmoción por la muerte de una reconocida psicóloga La autopsia develó la causa de su muerte.

Una insuficiencia cardiorrespiratoria fue la causa de la muerte de la mujer que, el miércoles a la tarde, fue encontrada en el interior de una vivienda de calle Falucho entre Bolívar y Las Heras, en la zona céntrica de la ciudad de San Luis, informó El Diario de la República.

Según el resultado de la autopsia que estuvo a cargo de la médica forense Patricia Gallardo, perteneciente al Cuerpo Profesional Forense del Poder Judicial, la psicóloga Lucía Gabriela Yuhasz, de 37 años, falleció por una falla cardiorrespiratoria y los resultados de estudios complementarios que se están realizando permitirán determinar con precisión la causa del deceso.

Lo que si estimaron los profesionales es que la muerte se habría producido entre seis y ocho días antes del hallazgo. El cuerpo de Yuhasz fue encontrado gracias a la preocupación de una conocida que, al no tener noticias desde hacía varios días, avisó a la Policía.

Según informó prensa de la fuerza, efectivos de la Comisaría Primera y del Departamento de Homicidios ingresaron al domicilio y encontraron el cadáver en el baño de la vivienda.

La casa estaba completamente cerrada con llave desde el interior y no presentaba signos de violencia ni de desorden. Todas las pertenencias personales de la víctima, incluido su automóvil, se encontraban, lo que permitió descartar la posibilidad de un hecho delictivo.

El Facebook, “El Observador Puntano” publicó que Yuhasz era una reconocida psicóloga y, según señalaron allegados, solía mantener un estilo de vida reservado y con escaso contacto social, motivo por el cual su ausencia no generó preocupación inmediata entre sus conocidos.

El Colegio de Psicólogos de San Luis expresó su pesar por el fallecimiento y le transmitió sus condolencias a los familiares de la asociada.