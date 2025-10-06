Conmoción por la muerte en un accidente de tránsito de Lucas Germán Fuentes El conductor perdió el control del vehículo, se despistó y terminó volcando a un costado de la banquina

Un trágico accidente vial se cobró la vida de un joven conductor este domingo por la mañana en la provincia de Catamarca. El siniestro ocurrió alrededor de las 7:25 horas sobre la Ruta Nacional N° 38, a la altura del kilómetro 517, en las inmediaciones de la localidad de Chumbicha, departamento Capayán.

La víctima fue identificada como Lucas Germán Fuentes, de 31 años, quien circulaba a bordo de un Volkswagen Gol gris. Por motivos que aún se investigan, el conductor perdió el control del vehículo, se despistó y terminó volcando a un costado de la banquina. Fuentes sufrió graves lesiones como consecuencia del fuerte impacto, lo que provocó su muerte en el acto, según confirmaron fuentes policiales presentes en el lugar.

Tras el aviso al servicio de emergencias, se hicieron presentes efectivos de la Comisaría de Chumbicha y peritos de la Dirección de Criminalística, quienes trabajaron en la zona para realizar las tareas de rigor. La Fiscalía de Instrucción Penal N° 9, a cargo del doctor Hugo Leandro Costilla, quedó al frente de la investigación y dispuso las medidas correspondientes para determinar las causas del vuelco.

Los peritos realizaron las primeras pericias mecánicas y planimétricas sobre el vehículo siniestrado y el tramo de la ruta donde ocurrió el accidente, con el objetivo de establecer si hubo factores externos, como el estado del pavimento, la velocidad o una posible falla mecánica, que pudieron haber provocado la pérdida de control.

El cuerpo del joven fue trasladado para su correspondiente examen médico forense, mientras que el vehículo fue secuestrado preventivamente como parte de las actuaciones judiciales. Vale indicar que la víctima es hijo del periodista Gustavo Fuentes, corresponsal del departamento Capayán de Radio Valle Viejo.

La Ruta Nacional 38, una de las principales vías de comunicación del sur catamarqueño, ha sido escenario de varios accidentes en los últimos meses, lo que vuelve a encender las alarmas sobre la necesidad de reforzar los controles y medidas de seguridad vial en la zona.

Vecinos de Chumbicha lamentaron la tragedia y expresaron su pesar por la muerte de Fuentes, quien era muy conocido en la localidad. En redes sociales, allegados y familiares lo recordaron con mensajes de despedida y reclamos por una mayor prevención en la ruta.

Con este nuevo hecho, Catamarca suma una nueva víctima fatal en lo que va del año por siniestros viales, una problemática que continúa siendo motivo de preocupación para las autoridades provinciales.