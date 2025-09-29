Córdoba: murieron un chico de 13 años y un hombre de 57 mientras jugaban al fútbol Ambos casos ocurrieron el sábado, en dos hechos distintos: uno fue en Villa Dolores y el otro en Sebastián El Cano.

Dos tragedias casi en simultáneo conmueven a Córdoba: un nene de 13 años y un hombre de 57 murieron mientras jugaban al fútbol. Fue en dos canchas amateurs diferentes y en dos localidades distintas; en Villa Dolores y Sebastián El Cano. Ambos sufrieron un paro cardiorrespiratorio.

Lo que llama la atención de los vecinos es que se trata del tercer adolescente que muere mientras jugaba al fútbol y el quinto en morir de manera repentina, en las últimas tres semanas en Córdoba.

Por estas horas, interviene la Policía en la investigación de ambas muertes. El primero de los casos de registró en Villa Dolores, donde un hombre de 57 años se descompensó y cayó en medio de la cancha mientras disputaba un partido de fútbol informal.

Según reportó El Doce TV, tras el hecho, el hombre fue trasladado de urgencia hacia el hospital regional, pero confirmaron que murió poco después de haber ingresado.

Fue el servicio médico de emergencias el que confirmó que el hombre sufrió un paro cardiorrespiratorio. No lograron reanimarlo, según indicaron.

Horas más tarde, la provincia se sorprendía con otra muerte en un campo de fútbol, pero esta vez de Santino López, un nene de 13 años, oriundo de Las Arrias, que se desplomó mientras participaba de un partido en el Club Ilusión del Norte, en la localidad de Sebastián El Cano.

Tras la conmoción que provocó el hecho que el nene caiga mientras jugaba, hizo que fuera trasladado de urgencia al hospital local. Su madre lo acompañó en la ambulancia.

Pero, a pesar del esfuerzo de los médicos, tampoco lograron reanimarlo y se confirmó que murió de un paro cardiorrespiratorio, también. Por disposición de la Fiscalía de Instrucción 9na de Deán Funes, se ordenó la realización de una autopsia para determinar las causas exactas de la muerte antes de que el cuerpo fuera entregado a su familia.

El caso encendió las alarmas de las autoridades locales y provinciales por la cantidad inesperada cantidad de decesos juveniles en poco tiempo: cinco en tres semanas, y tres de ellos mientras jugaban a la pelota.