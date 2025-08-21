Crimen de Alday: quién es y qué se sabe del sospechoso que vivía en la casona más peligrosa de la ciudad El detenido es un limpiavidrios que registra antecedentes penales.

La investigación por el brutal asesinato del jubilado Mario Alday (78), hallado muerto en su casa de Villa del Carril, Capital, avanza a paso firme. Este miércoles en la tarde, personal de la UFI Delitos Especiales detuvo al principal sospechoso: un joven conocido en el centro sanjuanino por limpiar vidrios en los semáforos.

Fuentes judiciales confirmaron que se trata de Iván Gamboa, de 28 años, con domicilio en Rawson aunque desde hace tiempo vivía en la casona usurpada más peligrosa de la ciudad, ubicada en Avenida Rawson a pasos de Córdoba. El lugar, según trascendió, también fue allanado en las últimas horas.

No es la primera vez que Gamboa queda en la mira de la Justicia: acumula antecedentes por robos, robos agravados y varias contravenciones.

La clave para su detención fueron las cámaras de seguridad, tanto privadas como del CISEM. En las imágenes se lo ve en la madrugada del lunes cerca de la vivienda de Alday, y minutos después, las filmaciones registraron el humo que salía de la casa del jubilado.

Esa pista permitió a los investigadores seguir de cerca sus movimientos hasta dar con él en la vía pública, alrededor de las 18 horas del miércoles.

Aunque el caso se maneja con mucho hermetismo, trascendió que Gamboa habría tenido algún tipo de vínculo personal con el jubilado. Una de las hipótesis es que el móvil del crimen estaría ligado a la condición sexual de la víctima. Sin embargo, la fiscalía no confirmó oficialmente este dato.

El cuerpo de Mario Alday fue hallado el lunes a la mañana en su casa de calle Estrada, antes de Segundino Navarro. Bomberos acudió a sofocar un incendio dentro de la vivienda y se encontró con una escena espeluznante: el hombre estaba atado de pies y manos, boca abajo, y la autopsia posterior confirmó que murió por asfixia provocada.

La causa quedó a cargo del fiscal Sebastián Gómez, con la colaboración de los coordinadores Iván Grassi y Francisco Micheltorena. En las próximas horas se realizará la audiencia de formalización, donde se conocerán más detalles de la acusación contra el sospechoso.