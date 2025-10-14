Crimen en el barrio Valle Grande: vecinos se reunirán para pedir más seguridad Autoconvocados viralizaron un mensaje acerca de la manifestación que realizarán esta tarde.

Emir Barboza (5) falleció luego de haber recibido un impacto de bala en medio de una gresca que hubo entre las Manzanas 23 y 26 del barrio Valle Grande, en Rawson, este martes en la madrugada.

El pequeño fue herido en la parte toráxica y debió ser trasladado de manera urgente hasta el Hospital Marcial Quiroga, donde llegó sin signos vitales. En tanto, cuando el personal policial llegó a la zona de la batalla campal logró la aprehensión de 7 personas, entre ellas un menor.

La investigación continúa luego del secuestro de armas, vainas y celulares pero en el barrio al reclamo de justicia por parte de la familia de la víctima se suma el pedido de más seguridad de los vecinos.

En este sentido, autoconvocados viralizaron un mensaje que invita a todos los que viven en el complejo habitacional a reunirse “en el sector 6 en la plaza frente a la rotonda, entre las 18 y 19″. El principal motivo es pedir seguridad pero agregaron que aprovecharán el encuentro para tratar temas importantes para la comunidad de dicho barrio.