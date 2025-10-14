Los mensajes de la familia del niño asesinado: “Vas a pagar por lo que hiciste” Familiares de Emir Barboza, el niño de 5 años asesinado en medio de una balacera en el barrio Valle Grande, expresaron su dolor y bronca en las redes sociales. Entre los detenidos por el crimen hay seis adultos y un menor.

Dolor, impotencia y bronca. Así se reflejaron los sentimientos de la familia de Emir Barboza, el niño de 5 años que fue asesinado en medio de una balacera en el barrio Valle Grande, en Rawson. En las redes sociales, los seres queridos del pequeño expresaron su desesperación y pidieron justicia por el crimen que conmocionó a toda la provincia.

Uno de los primos del menor publicó una serie de mensajes cargados de dolor:

“Por favor pido justicia para mi primo, este hdp lo mató. Que se refunda en el penal, no tenés perdón de Dios. Hdp asesino, eso sos. Pero vas a pagar por lo que hiciste, mal parido. Era un niño, toda una vida por delante”.

En otro posteo, el joven escribió:

“Nos dejaste un dolor inmenso, estamos todos destrozados”.

La bronca también se repitió en otros mensajes donde la familia apuntó directamente contra los acusados:

“Hdp, ya van a pagar por todo lo que hicieron, no tienen perdón de Dios”

“Asesino de m…, no tenés perdón de Dios, hijo de mil p…. Esto no va a quedar así”

“¿Por qué, mi negrito? Todavía creo que es mentira, volvé, dale”.

El crimen que conmocionó a Valle Grande

El brutal hecho ocurrió en la noche del lunes, en la zona de Manzanas 23 y 26 del barrio Valle Grande, en Rawson. Según informaron fuentes judiciales, Emir quedó en medio de una balacera entre grupos enfrentados y recibió un disparo en el tórax.

Un familiar de 19 años lo trasladó de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, pero lamentablemente el pequeño llegó sin signos vitales.

Tras el ataque, la Policía detuvo a siete personas, entre ellas un menor de edad. Los aprehendidos fueron identificados como Alan Juan Bazán, Dante Emanuel Carrizo, Gonzalo José David Santander, Hernán Ariel Carrizo, Cristian Daniel Guarardo, Jonathan Javier Carrizo y un menor L.B.

En el lugar del hecho, los efectivos secuestraron vainas servidas, proyectiles, celulares y un arma de fuego. Los detenidos permanecen a disposición de la UFI Delitos Especiales, que lleva adelante la investigación.