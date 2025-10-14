Identificaron al menor de 5 años que fue asesinado en una balacera en el barrio Valle Grande El menor llegó sin signos vitales al Hospital Marcial Quiroga.

Avanza la investigación por el homicidio de un menor de 5 años, en el barrio Valle Grande, Rawson. Según lo que indicaron fuentes policiales, el pequeño, identificado como Emir Barbosa, quedó en medio de una balacera y uno de los disparos fue a dar en su tórax.

Al parecer, todo se desarrolló en las Manzana 26 y 23, entre diferentes casas, quienes en un momento decidieron disparar. Una de las balas, dio en el tórax del niño, quien fue hospitalizado de inmediato por un familiar de 19 años pero lamentablemente, llegó sin signos vitales al Hospital Marcial Quiroga.

De manera inmediata personal policial intervino en el barrio. Policía de Científica, Policía Jurisdiccional, Grupo Geras, Bomberos, Brigada de Delitos Especiales, y funcionarios de la UFI Delitos Especiales trabajaron en el sitio y detuvieron a 7 personas, entre ellas un menor.