Investigan la muerte de un menor de 5 años que fue baleado en el barrio Valle Grande Una vez más dicho lugar es el escenario de una gresca que dejó a un herido fatal.

Este martes en la madrugada, un menor de 5 años falleció luego de recibir un impacto de bala en el interior del barrio Valle Grande, en Rawson. El hecho ocurrió durante una gresca en dicho lugar, según lo que indicaron las fuentes.

Personal especializado trabaja en recabar información para determinar quien efectuó el disparo que dio en el cuerpo del niño, quien no era parte de la batalla campal que había en el complejo habitacional.

Fuentes confiables aseguraron que el pequeño fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Marcial Quiroga pero lamentablemente ingresó sin signos vitales.

Finalmente, el nene perdió la vida y investigadores de la UFI Delitos Especiales, Infantería, Comisaría 35ta y el cuerpo especial de vigilancia busca esclarecer el hecho. Hay detenidos.

El video que refleja lo que habría ocurrido:

