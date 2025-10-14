Quiénes son los 7 detenidos por el crimen del nene de 5 años en el barrio Valle Grande Entre los aprehendidos hay un menor, quien quedó a cargo de la Justicia de Menores.

Bronca y dolor inunda por estas horas el barrio Valle Grande, de Rawson, que fue escenario de un enfrentamiento entre bandas que terminó con un menor baleado y que falleció de manera instantánea. Todo comenzó a las 22, cuando por motivos que son de investigación un grupo de personas inició una pelea que culminó pasada la medianoche con un pequeño de 5 años herido.

Según las fuentes, todo se desarrolló en las Manzana 26 y 23, entre diferentes casas, quienes en un momento decidieron disparar. Una de las balas, dio en el tórax del niño, quien fue hospitalizado de inmediato por un familiar de 19 años pero lamentablemente, llegó sin signos vitales al Hospital Marcial Quiroga.

De manera inmediata personal policial intervino en el barrio. Policía de Científica, Policía Jurisdiccional, Grupo Geras, Bomberos, Brigada de Delitos Especiales, y funcionarios de la UFI Delitos Especiales trabajaron en el sitio y detuvieron a 7 personas, entre ellas un menor.

Los aprehendidos son: Alan Juan Bazán, Dante Emanuel Carrizo, Gonzalo José David Santander, Hernán Ariel Carrizo, Cristian Daniel Guarardo, Jonathan Javier Carrizo y un menor L.B.

Los uniformados también secuestraron vainas, proyectiles, celulares y un arma de fuego.

Una vez que culminaron los trámites de rigor en el nosocomio de Rivadavia, por orden judicial, trasladaron el cuerpo a la Morgue para su correspondiente autopsia y solicitó la preservación de la ropa de todos los detenidos.