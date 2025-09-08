Cuatro meses de prisión condicional para la mujer que agredió a una docente Admitió su culpabilidad en un juicio abreviado.

La grave agresión ocurrida en el interior de un establecimiento educativo de San Juan tuvo resolución judicial. Este lunes, mediante un juicio abreviado, la Justicia condenó a María Margarita Galleguillo a la pena de 4 meses de prisión en suspenso por los delitos de lesiones leves y daño en concurso real.

El hecho ocurrió el pasado viernes 5 de septiembre, alrededor de las 15:45, cuando la directora de la escuela de nivel secundario 9 de Julio, ubicada en Villa América, Capital, citó a la alumna A.G.G., de 17 años, para conversar junto al gabinete pedagógico sobre su situación académica, ya que estaba al borde de quedar libre por inasistencias. En ese momento, la madre de la estudiante, María Margarita Galleguillo, ingresó a la oficina de secretaría tras ser habilitada por la propia alumna.

Una vez dentro, Galleguillo atacó sin mediar palabra a la directora, propinándole un golpe de puño en el rostro que le provocó un hematoma y contusión en la nariz, además de romperle los anteojos. La situación escaló cuando la alumna también agredió a la directiva, tomándola del cabello con tanta violencia que le arrancó parte del cuero cabelludo y la derribó al suelo.

Personal de secretaría intervino rápidamente para separar a la menor de la víctima, mientras que agentes policiales apostados en la garita del colegio acudieron al lugar y procedieron a la aprehensión de Galleguillo. Acto seguido, el ayudante fiscal en turno ordenó el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia.

La causa fue llevada adelante por la fiscal Virginia Branca. Finalmente, se resolvió imponerle a la imputada una pena de 4 meses de prisión en suspenso y medidas de prohibición de acercamiento, contacto y actos turbatorios hacia la víctima.