La terrible agresión a una docente: la alumna le arrancó mechones de pelo y la madre le pegó una trompada La mujer enfrenta un cargo por lesiones dentro del sistema de Flagrancia.

Causó estupor la agresión que sufrió la directora de la escuela de nivel secundario “9 de julio”, en Villa América, de parte de una alumna y su madre, que la golpearon hasta en el piso y le arrancaron mechones de pelo.

Fiscalía informó que la mujer aprehendida es Margarita Galleguillo, mientras resguardó la identidad de la menor, que identificó como A.G.G, de 17 años.

El hecho ocurrió el viernes pasado en la siesta. La directora había convocado a la menor de 17 años para charlar junto al Gabinete Pedagógico por la cantidad de inasistencias que podrían dejarla libre.

En su lugar, apareció su madre, quien irrumpió en la oficina de la Secretaría, por una puerta que su propia hija desde adentro le abrió para darle ingreso.

Sin mediar palabra alguna, la mujer le pegó una trompada a la directora, rompiéndole los anteojos y provocándole un hematoma y contusión en la zona de nariz.

Ese fue el momento en que la menor intervino, “tomando del pelo a la directora hasta arrancarle parte del cuero cabelludo” relata el informe judicial, consignando que la alumna mantenía en el piso a la docente y tuvo que intervenir personal de la secretaría para intentar que la chica soltara a la directora.

Actuó en ese momento el personal policial que el colegio tiene en una garita quien pidió refuerzos para detener a de la madre de la alumna.

Con la presencia del Ayudante Fiscal en turno, se inició al Procedimiento Especial de Flagrancia.